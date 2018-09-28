2018-09-28T07:42:56+03:00
Общество

Воронежцы нашли недочеты в организации платных парковок

Местные жители сфотографировали валяющиеся под дождем мешки для бетонирования знаков
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже активно продолжается работа над созданием платного паркинга. Старт проекта намечен намечен на 1 октября. Но местные жители уже нашли недочеты в организации работ. Воронежец сфотографировал разбросанные по всей улице Революции 1905 года мешки со смесью для бетонирования знаков на парковках.

- На улице дождь. Что с ними станет на утро, думаю, всем понятно. Что-то косяки с организацией бросаются в глаза слишком часто, - подписал фото мужчина.

Судя по снимку, пакеты уютно расположились под перекошенными металлическими опорами для знаков. Наверное, рабочие, чтобы туда-сюда не носить, оставили...

Напомним, до 15 октября система будет работать в тестовом режиме - платить вроде бы и надо, но штраф никто не выпишет. Чуть раньше жителям центра пошагово разъяснили, как освободиться от платы за парковку. Для подачи заявления потребуется определенный перечень документов.

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