Воронежцев обучают в форме тренинга нетоксичному общению с людьми с инвалидностью
Региональный учебно-ресурсный центр "Доступная среда", который популяризирует принципы инклюзии, организует тренинг на тему культуры общения с людьми с инвалидностью. В российском обществе хоть и наметились перемены, но многие его члены, страдающие заболеваниями или просто обладающие врожденными особенностями, по-прежнему остаются невидимыми. Поскольку нам многому предстоит научиться, такие тренинги могли бы помочь взаимопонимаю.
- В наших школах не было инклюзии. В наших университетах не учились сокурсники с инвалидностью. Вполне естественно, что при знакомстве у нас сейчас возникают некоторые вопросы. Как правильно обращаться к человеку? Как не обидеть? Предложить помощь или нет?
Организаторы планируют обсудить все это и поговорить о стереотипах, о принятой в обществе терминологии, о правилах взаимодействия. Для первой встречи волонтеры набрали группу желающих.