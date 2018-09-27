2018-09-27T21:35:40+03:00
Общество

Воронежцев обучают в форме тренинга нетоксичному общению с людьми с инвалидностью

Сотрудники "Доступной среды" ответят на вопросы, которые неизбежно возникают в обществе, почти не знакомом с инклюзией
Юлия ТЕРНОВА
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Региональный учебно-ресурсный центр "Доступная среда", который популяризирует принципы инклюзии, организует тренинг на тему культуры общения с людьми с инвалидностью. В российском обществе хоть и наметились перемены, но многие его члены, страдающие заболеваниями или просто обладающие врожденными особенностями, по-прежнему остаются невидимыми. Поскольку нам многому предстоит научиться, такие тренинги могли бы помочь взаимопонимаю.

- В наших школах не было инклюзии. В наших университетах не учились сокурсники с инвалидностью. Вполне естественно, что при знакомстве у нас сейчас возникают некоторые вопросы. Как правильно обращаться к человеку? Как не обидеть? Предложить помощь или нет?

Организаторы планируют обсудить все это и поговорить о стереотипах, о принятой в обществе терминологии, о правилах взаимодействия. Для первой встречи волонтеры набрали группу желающих.

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