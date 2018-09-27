В Воронеже появился музей национальных костюмов

27 Сент. 19:46 2018-09-29T14:28:13+03:00

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28 сентября в Воронеже откроется Музей национальных костюмов. Одежду разных народностей собрали воедино на кафедре туризма и гостиничного дела Воронежского университета инженерных технологий. В музее можно будет посмотреть сотню элементов костюмов 17 национальностей - русских, дагестанцев, грузин, осетин, азербайджанцев, молдаван, сирийцев, сербов, корейцев и других народностей. В коллекции, собранной студентами, - одежда повседневная и праздничная, свадебная, а также головные уборы - папахи, вьетнамские шляпы, русские шали и платки.

Посмотреть народные костюмы можно бесплатно.