Татьяна Толстая прочитает воронежцам свои рассказы

27 Сент. 19:08 2018-09-27T19:10:23+03:00

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17 октября в Воронеж приедет Татьяна Толстая - писательница, известная своей независимой точкой зрения на окружающие события.

- Татьяна Толстая - это полное отсутствие конформизма, бесстрашная способность быть такой, какой родилась, убежденность в своей внутренней правоте и правоте своего таланта. Вектор беседы задаст сама Татьяна Никитична. Для нее естественно общаться с публикой не через модератора или издателя, а идти прямо ему навстречу (и не только в соцсетях), влезать в самую гущу споров и, конечно, говорить идиоту, что он идиот. Так что будьте внимательны задавая вопросы, - собщили организаторы вечера.

Творческая встреча с Татьяной Толстой пройдет в книжном клубе "Петровский" 17 октября в 19.00.