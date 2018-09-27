2018-09-27T18:45:31+03:00
Звезды

В усадьбе Веневитинова воронежцам покажут выставку "Другой Ленский"

Так звали Дмитрия Веневитинова критики
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 29 сентября в музее-усадьбе Веневитинова откроется выставка "Другой Ленский". Основная ее часть посвящена 185-летию первого издания романа в стихах «Евгений Онегин». Главное произведение Пушкина имело многочисленные отклики со стороны современников, среди которых заметную роль играл поэт Дмитрий Веневитинов, некоторые критики называли его «вторым Ленским».

Экспзиция представит истории написания романа и его первые печатные издания, портреты литературных современников Пушкина, участвовавших в «жизни» романа, а также книжные иллюстрации разных лет. Художественную атмосферу книги помогут ощутить артефакты эпохи - предметы дворянского интерьера и быта, исторические костюмы, произведения изобразительного искусства, комментирующие ключевые эпизоды романа.

Выставка продлится по 20 февраля 2019 года.

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