2018-09-27T18:10:00+03:00
Общество

В Следственном комитете не знают, почему их машина ездила по Воронежу с прикрытыми номерами

Видео правонарушения появилось в сети еще в конце лета
Анна ПОПОЛИТОВА
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фото: скриншот видео в социальной сетифото: скриншот видео в социальной сети
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В конце августа воронежец Вадим Серов, основатель движения "Дорожный контроль", выложил в сеть видеозапись с участием автомобиля Следственного комитета. Ролик называется "Следственному комитету РФ всё дозволено?"

На записи видно, как машина едет по дороге, при этом задние номера частично закрыты листочком, а передних нет совсем. Такую картину воронежец наблюдал при въезде в Воронеж со стороны Москвы.

За разъяснениями мужчина обратился в само ведомство. Спустя месяц Вадим Серов получил ответ. В письме сказано, что определить принадлежность автомобиля к одному из подразделений Следственного комитета не удалось, потому что не видно номеров. Но, говорится в письме, руководителям управлений по субъектам РФ было указано впредь не допускать таких случаев, так как они порочат Следственный комитет в глазах общественности.

Вадим Серов считает странным то, что Следственный комитет не смог определить, кто ездит на служебной машине с прикрытыми номерами, ведь служба обычно раскрывает дела и посерьезнее. Тем более, отмечает Вадим Серов, на видео хорошо видно водителя.

- Но, с другой стороны, они написали, что провели беседу и не допустят больше таких ситуаций. Я имел опыт общения со Следственным комитетом и могу сказать, что беседа точно была проведена и с теми, кто мог бы управлять этим транспортным средством, и, для профилактики, со всеми. В общем, можно быть уверенным, что виновным "дали по шапке", хотя по закону никто не понес наказание, - считает Вадим Серов.

Напомним, управление автомобиля без номеров или с нечитаемыми номерами попадает под ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков". За это предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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