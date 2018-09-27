В ночь с 27 на 28 сентября в Воронеже будут делать подъезд к новой транспортной развязке со стороны улицы Героев Сибиряков

27 Сент. 18:05 2018-09-27T18:05:37+03:00

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Если в ночь с 27 на 28 сентября не будет дождя, дорожники продолжат работу на дополнительном объекте в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". С 22.00 собираются делать подход к новой транспортной развязке со стороны улицы Героев Сибиряков до здания № 245а по улице 9 Января.

Напомним, в текущем году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт воронежских магистралей направили почти 1,6 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов - на 100 объектах заменили около 1,5 млн кв.метров дорожного покрытия.

Сейчас дорожники работают на дополнительном объекте за счет экономии бюджетных средств.