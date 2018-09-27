2018-09-27T17:59:35+03:00
Экономика

К августу долг предпринимателей Воронежской области составил 302 млрд рублей

Эта сумма на 29 % больше, чем в августе 2017-го
Юлия ТЕРНОВА
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Пресс-служба центрального банка сообщает, что задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в Воронежской области к началу августа составила 302,1 миллиарда рублей. С января по июль реальному сектору экономики региона выдано кредитов на 181,7 миллиарда рублей. Рост по сравнению с тем же периодом в 2017 году составил 29,3 %.

- Промышленным предприятиям региона за январь-июль выдано кредитов в объеме 49,6 млрд рублей (рост на 30,2%). Основная доля предоставленных промышленным предприятиям кредитов приходится на предприятия по производству пищевых продуктов, которым выдано 16 млрд рублей. Предприятия химического производства получили кредиты на сумму 11,7 млрд рублей, - сообщает пресс-служба местного отделения ЦБ.

Сельхозпредприятия получили 38,4 миллиарда рублей (рост на 24 %), предприятия торговли - 47,1 миллиард рублей (рост на 36 %).

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