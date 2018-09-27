Выпускник воронежского вуза не захотел возвращаться домой в Афганистан
Пограничная служба по Белгородской и Воронежской областям сообщает о задержании гражданина Афганистана возле границы России и Украины.
По информации службы, 26-летний афганец приехал в Россию в 2013 году. Пять лет он учился в одном из воронежских вузов. Этим летом его обучение подошло к концу, и настала пора возвращаться домой. Но из-за нестабильной ситуации в Афганистане молодой человек не хотел ехать на родину.
Вместо этого он намеревался незаконно пересечь границу России и Украины, чтобы потом попасть в страны Западной Европы. В этом ему помогал житель города Курск. Именно в его машине находился афганец, когда его задержали пограничники. Несостоявшегося мигранта нашли в 4,5 км от границы России, в районе села Мокрая Орловка Белгородской области.