2018-09-27T17:47:23+03:00
Общество

Выпускник воронежского вуза не захотел возвращаться домой в Афганистан

Иностранца задержали на границе с Украиной
Анна ПОПОЛИТОВА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Пограничная служба по Белгородской и Воронежской областям сообщает о задержании гражданина Афганистана возле границы России и Украины.

По информации службы, 26-летний афганец приехал в Россию в 2013 году. Пять лет он учился в одном из воронежских вузов. Этим летом его обучение подошло к концу, и настала пора возвращаться домой. Но из-за нестабильной ситуации в Афганистане молодой человек не хотел ехать на родину.

Вместо этого он намеревался незаконно пересечь границу России и Украины, чтобы потом попасть в страны Западной Европы. В этом ему помогал житель города Курск. Именно в его машине находился афганец, когда его задержали пограничники. Несостоявшегося мигранта нашли в 4,5 км от границы России, в районе села Мокрая Орловка Белгородской области.

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