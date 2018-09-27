2018-09-27T17:43:43+03:00
Звезды

Лобода собрала на концерте в Воронеже больше 2000 поклонников

Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Ярослав ИВАНОВ
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Билеты на воронежский концерт Светланы Лободы закончились еще за пару недель, до мероприятия, хотя цены на них были не из дешевых. 26 сентября к семи вечера зал Event-Hall, вмещающий 2200 зрителей был забит под завязку. Но поклонникам пришлось провести в ожидании кумира целый час.

В этот раз знойная мамочка (а Светлана в мае родила второго ребенка) появилась не в облегающих миниплатьях, но в не менее сексуальных комбинезонах - серебристом и красном. По обыкновению, артистка пыталась шутить с публикой. В этот раз она избрала своим объектом серьезного зрителя из первого ряда.

- Мужчина, что вы такой хмурый? Может, вам слишком яркий свет мешает? Ну мы можем и в темноте потанцевать, - обращалась в зал артистка.

Поклонники услышали хиты Лободы Superstar, «Парень», «Случайная», «Не нужна», "Текила-любовь" из репертуара Меладзе, а «Твои глаза» певица исполнила дважды, в том числе на бис.

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

.Фото: Ярослав ИВАНОВ

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