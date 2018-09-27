УФАС посчитала недобросовестной рекламу "Мебели Черноземья" из-за упоминания самого широкого выбора

27 Сент. 17:14 2018-09-27T20:02:58+03:00

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В УФАС посчитали недобросоветсной рекламу ООО ХК "Мебель Черноземья". Компания рассказывала о себе такие сведения: "Холдинговая компания "Мебель Черноземья": салон при фабрике, самый широкий выбор, эксклюзивные новинки только у нас".

Информация размещалась на рекламной конструкции, расположенной по Ленинскому проспекту рядом с остановкой "Рокоссовского", напротив дома 36. В рассматриваемой рекламе словосочетания "Самый…", "…эксклюзивные", "…только у нас" без указания конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и которое имеет объективное подтверждение, - сообщили в пресс-службе регионального УФАС.