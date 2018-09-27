Воронежца, который поехал на заработки в Москву, изнасиловали товарищи по выпивке

27 Сент. 17:08 2018-09-27T17:08:09+03:00

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Информационное агентство "Москва" сообщило, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, что 45-летний монтажник из Воронежской области отправился на заработки в Москву и стал жертвой сексуального насилия со стороны новых знакомых.

Сообщается, что инцидент произошел в общежитиии в ночь на 22 сентября. Мужчина выпил в компании соседей, которые впоследствии его изнасиловали. Об этом он рассказал правоохранителям. Те якобы возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", потому что ее в отличие от статьи 131 УК РФ "Изнасилование" можно применять к потерпевшим-мужчинам.