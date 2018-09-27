2018-09-27T17:04:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить серийных грабителей, похитивших из инкассаторской машины 300 тысяч рублей

Также преступники пытались ограбить почту и собирались провести еще один налет
Ярослав ИВАНОВ
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В суд передают дело троих налетчиков из Лискинского района. Мужчины на «Дэу Нексия»в ноябре 2017 года в селе Петропавловка, угрожая пневматическим пистолетом и обрезом, похитили из инкассаторской машины три сумки, в которых было более 300 тысяч рублей.

Правоохранители организовали наблюдение на федеральной трассе, отработали 14 000 автомобилей и, в конце концов, в декабре 2017 года задержали автомобиль с подозреваемыми на М-4 «Дон» у села Рогачевка Новоусманского района. Оперативники изъяли у троих мужчин в возрасте от 27 до 36 лет пневматический пистолет и заряженный обрез. Они готовились к новому нападению.

Кроме того, оказалось, преступники в начале января 2017 года пытались еще ограбить почтовое отделение в Петропавловке, угрожая сотруднице почты пистолетом и требуя отдать деньги. Правда, в тот раз налетчики ушли, не солоно хлебавши: женщина убедила нападавших, что в отделении только прошла инкассация, поэтому наличности нет.

Подозреваемым предстоит ответить за незаконное хранение и изготовление оружия, кражу автомобильного госномера, разбою и приготовлению к нему. Дело передали в суд.

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