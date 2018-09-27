В Воронеже загорелась четырехэтажка на улице Ленинградской
фото: Роман Марков
Изменить размер текста:
Сегодня, 27 сентября, в два часа дня в службу МЧС поступило сообщение о пожаре в Левобережном районе. Возгорание произошло на четвертом этаже в одной из квартир дома № 128 на улице Ленинградской.
Пожар ликвидировали в 16:15. В результате сгорела квартира и часть крыши. Причина возгорания пока неизвестна.
Спасатели эвакуировали 50 человек. Пострадавший только один - хозяин сгоревшей квартиры. Мужчину доставили в ожоговый центр. В тушении принимали участие 91 человек и 31 единица техники, сообщает пресс-служба МЧС по Воронежской области.