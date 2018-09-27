2018-09-27T16:22:25+03:00
Общество

Управление Росгвардии по Воронежской области показало фильм о непобежденном генерале

Отмечается 70 лет со дня рождения Героя России Анатолия Романова
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: архив РосгвардииФото: архив Росгвардии
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В Управлении Росгвардии по Воронежской области напомнили о знаменательной дате. Сегодня, 27 сентября, отмечается 70 лет со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Александровича Романова. Уже почти треть своей жизни он прикован к госпитальной койке.

В 1995 году Анатолий Романов был командующим Внутренними войсками МВД России и одновременно - командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. Казалось, что он сможет договориться с авторитетными боевиками о прекращении войны. Но это сильно не нравилось тем, кто хотел ее продолжения.

6 октября 1995 года в Грозном взорвался УАЗ, в котором ехал генерал. Погибли трое, сам Анатолий Романов получил тяжелые ранения. Он 18 дней провел в коме, а затем, говоря языком медиков, "начал реагировать на внешние раздражители". Сегодня генерал по-прежнему не может разговаривать, но реагирует на речь мимикой.

Фильм о судьбе Героя России можно посмотреть на нашем сайте.

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Непобежденный генерал.Фильм Росгвардии

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