Управление Росгвардии по Воронежской области показало фильм о непобежденном генерале

27 Сент. 16:22 2018-09-27T16:22:25+03:00

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В Управлении Росгвардии по Воронежской области напомнили о знаменательной дате. Сегодня, 27 сентября, отмечается 70 лет со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Александровича Романова. Уже почти треть своей жизни он прикован к госпитальной койке.

В 1995 году Анатолий Романов был командующим Внутренними войсками МВД России и одновременно - командующим Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. Казалось, что он сможет договориться с авторитетными боевиками о прекращении войны. Но это сильно не нравилось тем, кто хотел ее продолжения.

6 октября 1995 года в Грозном взорвался УАЗ, в котором ехал генерал. Погибли трое, сам Анатолий Романов получил тяжелые ранения. Он 18 дней провел в коме, а затем, говоря языком медиков, "начал реагировать на внешние раздражители". Сегодня генерал по-прежнему не может разговаривать, но реагирует на речь мимикой.

Фильм о судьбе Героя России можно посмотреть на нашем сайте.

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