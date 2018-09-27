2018-09-27T16:14:17+03:00
Общество

Потери воды в Воронеже ищут с помощью георадаров и течеискателей

Тем, кто незаконно врезался в трубу, предлагают водную амнистию
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже запускают проект по обнаружению источников потерь воды. Специалисты начнут его реализацию с микрорайона Подклетное, где в частном секторе выявлено существенное расхождение между объемом воды, поданной потребителям и суммарными показаниями приборов учета у абонентов. Эту разницу подтвердил расходомер, установленный в июне на трубопроводе, ведущем в поселок. По данным за июль 2018 года потребители Подклетного израсходовали более 26 000 кубометров воды, в квитанциях же в общей сложности за этот период зафиксировано плательщиками только 10 000 кубометров - то есть разница больше чем в два раза.

- Возникает резонный вопрос: куда утекает остальная вода? Наша задача: установить причины потерь ресурса и исключить их, - рассказали в «РВК-Воронеж». - В Подклетном проводятся обследования территории по выявлению скрытых утечек на сетях, а также точечные разрытия на участках вблизи водоразборных колонок для обнаружения незаконных врезок с применением современного диагностического оборудования - гео-радаров и течеискателей. В частности в Подклетном установили факт незаконной врезки. 27 сентября трубу диаметром 25 мм, нелегально подключенную в колодце к централизованной системе водоснабжения, демонтировали.

В ведомстве сообщили, что с начала поливного сезона в различных точках города выявили более 20 случаев «теневого» потребления ресурса. Ответственность за это - единовременная плата за 3 месяца, исходя из расчетов диаметра и пропускной способности трубы. Но сейчас стартовала «водная амнистия»: потребитель, добровольно сообщивший о незаконной врезке, будет освобожден от ответственности. «Водная амнистия» продлится до конца 2018 года.

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