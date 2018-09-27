80-летняя жительница Воронежа стала новой жертвой мошенников, которые подходят к пенсионерам на улице

27 Сент. 15:47 2018-09-27T16:06:47+03:00

Преступница, которая подошла к ней, рассказала жалобную историю о сборе денег на лечение

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Очередная воронежская пенсионерка стала жертвой мошенников. Очень часто они выслеживают пожилых людей прямо на улице и завязывают с ними разговор, выманивая деньги под разными предлогами.

Буквально накануне к 80-летней женщине на улице Депутатской подошла неизвестная. Она представилась одноклассницей сына. У пенсионерки действительно был взрослый сын, и она поверила, что говорит с его одноклассницей. Преступница рассказала жалобную историю о больном родственнике и сборе денег на лечение, чем убедила свою жертву одолжить ей 105 тысяч рублей. Мошенница оставила свой номер телефона и быстро ушла с деньгами. Естественно, назад она их не вернула.

Сейчас полиция ищет неизвестную женщину.

- Со слов потерпевшей, подозреваемой на вид около 30-35 лет, у не славянская внешность, рост и телосложение средние. Стражами порядка изъяты записи с камер видеонаблюдения, - заключили в пресс-службе МВД по региону.

По нашим наблюдениям, особенно часто негодяи орудуют на улице Депутатской. Вот недавний пример: 78-летняя жительница Воронежа отдала сто тысяч незнакомке, с которой она встретилась там же. Неизвестная представилась экстрасенсом, за две секунды диагностировала у пенсионерки болезнь, и пообещала избавить от нее проведением обряда. Отметим, что под видом гадалок и магов обманщики действуют особенно часто.

Будьте бдительны, ведь злоумышленники могут представляться сотрудниками правопорядка. Например, недавно правоохранители задержали этническую группировку из трех человек, которые звонили пожилым людям, представляясь полицейскими, и обманули так воронежского дедушку. Предполагается, что они обогатились на полтора миллионов рублей.