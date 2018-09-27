Жители Воронежской области смогут узнать все о профилактике гриппа
Управление Роспотребнадзора по Воронежской области с 1 по 15 октября 2018 года проводит «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа. В течение двух недель, позвонив по бесплатному телефону 8-800-700-92-84 (в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 12-45), жители смогут получить консультации специалиста на следующие темы:
- об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ;
- иммунизация против гриппа (где сделать прививку, состав, производители, наличие вакцин в медицинских организациях),
- использование медицинских масок;
- введение ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки;
- соблюдение температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, жилых квартирах, рабочих помещениях.