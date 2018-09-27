Группа "Виктор" споет воронежцам хиты группы "Кино"

27 Сент. 15:07 2018-09-27T15:10:16+03:00

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5 октября в Воронеже снова со сцены прозвучат бессмертные хиты «Кино». С концертом приедет петербургская трибьют-группа «Виктор», которая исполняет песни легендарного Виктора Цоя. Солист и основатель группы «Виктор» Асхат Калбаев сумел близко приблизиться к образу кумира миллионов. Цой пел о том, что близко и понятно любому человеку, в какую бы эпоху он не жил: о любви, о жизни и смерти, о честности и смелости. Асхат Калбаев поет песни, которые любят несколько поколений молодежи.

Группа «Виктор» исполнит хиты «Кино» 5 октября в 19.00 в арт-шоу-ресторане «Балаган-сити».