В Воронежской области вспыхнул комбайн

27 Сент. 14:48 2018-09-27T14:48:50+03:00

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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о пожаре, зарегистрированном в 13.27 в четверг, 27 сентября, в Славенке Россошанского района. Здесь произошло возгорание комбайна. На место отправились два пожарных расчета.

После ликвидации пожара дознавателям предстоит выяснить причину ЧП. Возможно, всему виной замыкание электропроводки сельхозмашины.