В Воронежской области вспыхнул комбайн
Труженик полей «сгорел на работе» в Россошанском районе
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области сообщила о пожаре, зарегистрированном в 13.27 в четверг, 27 сентября, в Славенке Россошанского района. Здесь произошло возгорание комбайна. На место отправились два пожарных расчета.
После ликвидации пожара дознавателям предстоит выяснить причину ЧП. Возможно, всему виной замыкание электропроводки сельхозмашины.