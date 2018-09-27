В Воронеже подросток сбежал из психоневрологического диспансера

27 Сент. 14:18 2018-09-27T14:18:08+03:00

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Сегодня ночью из психоневрологического диспансера в микрорайоне Тенистый пропал 15-летний Никита Крикунов-Черный. В полиции сообщают, что ребенок сбегает не в первый раз.

Приметы подростка: рост 180 см, телосложение худощавое. Карие глаза, короткие тёмно-русые волосы. Особая примета - следы от порезов на левом предплечье.

В последний раз Никита был одет в толстовку, штаны и обувь тёмного цвета.

Поисками Никиты Крикунова-Черного занимаются полиция и волонтеры. Всех, кто знает что-то о местонахождении подростка, просят звонить по номеру 112 или 8(930)417-57-18.