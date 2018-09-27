2018-09-27T14:23:40+03:00
Общество

«Комсомолка» нашла причину жутких запахов в Воронеже

Жители Никольского сообщили о вопиющем нарушении санитарии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Горожане за неделю уже принюхались к "новой атмосфере"Горожане за неделю уже принюхались к "новой атмосфере"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Всю прошлую неделю горожане задыхались от невыносимых запахов то ли канализации, то ли помойки. Ни гигиенисты, ни сотрудники водоканала не смогли установить их источник и причину. В воздухе вредных примесей не обнаружили, и на канализации аварий не зарегистрировали…

Ответ на вопрос пришел неожиданно. После нашей публикации в редакцию позвонила читательница «Комсомолки» и постоянная слушательница нашего радио, Анна Васильевна. Женщина проживает в микрорайоне Никольское Левобережного района.

- Вот вы спрашиваете, откуда вонь? Я вам расскажу. Прошлой ночью у нас на улице засорилась канализация, колодцы наполнились помоями. Жильцы вызвали аварийную бригаду. Приехала машина с цистерной. Откачала содержимое колодцев и … вылила все прямо на нашу улицу Ольховую (улица грунтовая – Авт.). И так два раза, пока все спали. Когда я начала возмущаться, водитель цистерны сказал: «Впитается». Вода-то впиталась, а вонь осталась. Сегодня весь день таскаю со двора песок, чтобы хоть чуть-чуть присыпать это безобразие и заглушить запах!

Мы попросили Водоканал Воронежа разобраться в ситуации. И неожиданно получили такой ответ:

- Наши сотрудники на Ольховой не работали. Сетей с этой улицы у нас на балансе нет. Возможно, это частные колодцы. Мы просто не имеем права на них работать.

Получается, что в Никольском работала какая-то частная бригада, которая никакой ответственности за последствия своих действий не несет? И, не исключено, что такая «упрощенная» технология утилизации не используется ими и в других районах Воронежа. А вы говорите, запахи…

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