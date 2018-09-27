Житель Воронежа не успел изнасиловать прохожую

27 Сент. 14:04 2018-09-27T14:06:09+03:00

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Алкоголь помог жительнице Воронежа избежать изнасилования. На 38-летнюю женщину напали в лифте. Инцидент произошел вечером 7 февраля на улице Переверткина.

Дама шла домой, когда ее увидел 31-летний мужчина. Его потянуло на «подвиги» подшофе. Он проследовал за жертвой в подъезд и напал на женщину в лифте. Но опьянение сыграло с ним злую шутку, попытка изнасилования не увенчалась успехом: он не смог справиться с женщиной, оказавшей активное сопротивление и позвавшей на помощь. Выскочившие соседи скрутили насильника. Теперь ему грозит срок за покушение на изнасилование, дело передали в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.