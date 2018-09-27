В Воронеже вкатали в землю более 300 кило голландского сыра
Такую партию деликатеса нашли у местного предпринимателя
Фото управления Россельхознадзора
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Сотрудники Россельхознадзора уничтожили в Воронеже 316 килограммов импортного сыра. Уничтожили не самым естественным и доступым образом, путем пережевывания и проглатывания, а механическим способом. Продукцию вдавили в землю на полигоне ТБО ООО "Каскад". Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сегодня, 27 сентября.
По данным ведомства, продовольствие нашли у индивидуального предпринимателя. Судя по информации на упаковках, привезли сыры из Польши, Италии, Испании, Литвы, Нидерландов и Германии.
Фото управления Россельхознадзора