В Воронеже вкатали в землю более 300 кило голландского сыра

27 Сент. 13:34 2018-09-27T13:44:37+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора уничтожили в Воронеже 316 килограммов импортного сыра. Уничтожили не самым естественным и доступым образом, путем пережевывания и проглатывания, а механическим способом. Продукцию вдавили в землю на полигоне ТБО ООО "Каскад". Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям сегодня, 27 сентября.

По данным ведомства, продовольствие нашли у индивидуального предпринимателя. Судя по информации на упаковках, привезли сыры из Польши, Италии, Испании, Литвы, Нидерландов и Германии.