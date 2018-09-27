Житель Воронежской области может сесть на 4 года за кражу щенка

27 Сент. 13:43 2018-09-27T13:43:51+03:00

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Грабеж среди бела дня совершил 37-летний житель Каменского района. Мужчина увидел на улице симпатичного щенка лабрадора, недолго думая, взял его и пошел дальше. Причем похитителя не остановили крики очевидцев с требованием вернуть собаку, принадлежащую их соседу.

Позже 25-летний владелец написал заявление в полицию о пропаже щенка лабрадора, которого он купил в Россоши за 5 тысяч рублей.

Полицейские опросили свидетелей и выяснили подробности похищения щенка. Вскоре появился и подозреваемый, 37-летний местный житель. Он рассказал полицейским что похищенного лабрадора спрятал и хотел его ставить себе, так как животное ему очень понравилось.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «грабеж», которая предусматривает наказание до четырех лет тюрьмы.