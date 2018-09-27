2018-09-27T13:30:32+03:00
Звезды

Воронежцы услышат джаз эпохи Дюка Эллингтона

В Воронежском концертном зале выступит известный саксофонист Марк Гросс
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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11 октября в столицу Черноземья приедет живая легенда оркестра Дюка Эллингтона - саксофонист Марк Гросс. Он вошел в историю джаза XX века, выступая и записываясь с легендарными Лайнелом Хэмптоном, Диззи Гиллеспи и Чарли Мингусом. Неподражаемый стиль, непревзойденное владение саксофоном и выдающийся артистизм принесли Марку Гроссу мировую славу и звание одного из самых узнаваемых музыкантов нашего времени. Мастерство и талант этого прославленного исполнителя были отмечены многочисленными наградами, среди которых две Grammy от американской академии звукозаписи и 40 платиновых альбомов.

Концерт пройдет в ВКЗ 11 октября в 19.00.

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