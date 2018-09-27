2018-09-27T12:55:53+03:00
Общество

Главный синоптик Воронежа: климатическое лето закончилось на две недели позже обычного

День знаний вкупе с еще четырьмя сентябрьскими днями стали самыми жаркими в истории наблюдений
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Глава воронежского гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что природа в этом году подарила нам две лишних недели настоящего климатического лета. Многие могли бы возразить, что недели эти были вовсе не лишними, а скорее компенсационными за прохладный июнь. Обычно климатическая осень наступает 10-15 сентября: в это время среднесуточная температура опускается ниже 15 градусов. Но в этом году и дни, и ночи первого осеннего месяца были очень теплыми и даже жаркими, а резкое похолодание наступило только 25 числа.

Самое жаркое 1 сентября за всю историю и другие рекорды

Пять дней в сентябре побили рекорды: в эти даты за всю историю метеорологических наблюдений в Воронеже никогда не регистрировали таких температур. 1 сентября стало самым жарким за всю историю наблюдений, максимальная температура в День знаний достигла 33,7 градуса. 2 сентября впервые зарегистрировали показатель в 32.4 градуса, 3 число первый раз в истории отметилось жарой в 30.8 градусов, 4 - в 30.2 градуса. 12 сентября тоже стало самым теплым на памяти воронежских синоптиков: температуры в 28 градусов в этот день года никогда до этого не регистрировали.

А будет ли бабье лето?

Вслед за "осенним летом" пришло резкое похолодание. Теперь, по словам Александра Сушкова, маятник качнулся в другую сторону: вот уже несколько дней среднесуточная температура наоборот ниже нормы на 3-5 градусов. Из-за этой резкой перемены погоды в последних числах сентябрь в итоге может совершенно вписаться в свою норму по среднемесячной температуре. Тех, кого расстроил резкий перепад, волнует сейчас, будет ли бабье лето. Небольшое потепление нас ждет в октябре: градусники станут показывать около 15 градусов, выглянет солнце, разойдутся тучи. Ту череду погожих дней, которая только что закончилась, считать бабьим летом никак нельзя:

- Это было полноценное климатическое лето, - объясняет Александр Иванович. - Теплыми были как дни, так и ночи. Для бабьего лета характерны все-таки ночные заморозки.

Кроме того, мы попытались забежать вперед и спросили, какая нас ждет зима. Оказалось, что скорее теплая: декабрь в Воронеже будет в границах нормы, а вот январь и февраль отклонятся от нее в сторону плюсовых температур.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бухгалтер простой воронежской школы начислила себе зарплату в 500 тысяч рублей
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя