Главный синоптик Воронежа: климатическое лето закончилось на две недели позже обычного

27 Сент. 12:55 2018-09-27T12:55:53+03:00

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Глава воронежского гидрометцентра Александр Сушков сообщил, что природа в этом году подарила нам две лишних недели настоящего климатического лета. Многие могли бы возразить, что недели эти были вовсе не лишними, а скорее компенсационными за прохладный июнь. Обычно климатическая осень наступает 10-15 сентября: в это время среднесуточная температура опускается ниже 15 градусов. Но в этом году и дни, и ночи первого осеннего месяца были очень теплыми и даже жаркими, а резкое похолодание наступило только 25 числа.

Самое жаркое 1 сентября за всю историю и другие рекорды

Пять дней в сентябре побили рекорды: в эти даты за всю историю метеорологических наблюдений в Воронеже никогда не регистрировали таких температур. 1 сентября стало самым жарким за всю историю наблюдений, максимальная температура в День знаний достигла 33,7 градуса. 2 сентября впервые зарегистрировали показатель в 32.4 градуса, 3 число первый раз в истории отметилось жарой в 30.8 градусов, 4 - в 30.2 градуса. 12 сентября тоже стало самым теплым на памяти воронежских синоптиков: температуры в 28 градусов в этот день года никогда до этого не регистрировали.

А будет ли бабье лето?

Вслед за "осенним летом" пришло резкое похолодание. Теперь, по словам Александра Сушкова, маятник качнулся в другую сторону: вот уже несколько дней среднесуточная температура наоборот ниже нормы на 3-5 градусов. Из-за этой резкой перемены погоды в последних числах сентябрь в итоге может совершенно вписаться в свою норму по среднемесячной температуре. Тех, кого расстроил резкий перепад, волнует сейчас, будет ли бабье лето. Небольшое потепление нас ждет в октябре: градусники станут показывать около 15 градусов, выглянет солнце, разойдутся тучи. Ту череду погожих дней, которая только что закончилась, считать бабьим летом никак нельзя:

- Это было полноценное климатическое лето, - объясняет Александр Иванович. - Теплыми были как дни, так и ночи. Для бабьего лета характерны все-таки ночные заморозки.

Кроме того, мы попытались забежать вперед и спросили, какая нас ждет зима. Оказалось, что скорее теплая: декабрь в Воронеже будет в границах нормы, а вот январь и февраль отклонятся от нее в сторону плюсовых температур.