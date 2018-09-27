Эмин покажет воронежцам новое шоу

27 Сент. 12:44 2018-09-27T12:46:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В начале октября в Воронеж с концертом приедет Эмин Агаларов, который стремительно завоевал популярность в российском шоу-бизнесе. В его творческой копилке несколько альбомов на русском и английском, престижные награды World Music Awards, «Золотой граммофон», «Премия МУЗ-ТВ», «Звуковая дорожка МК», сольный концерт с легендарным продюсером, обладателем 16-ти премий «Грэмми» Дэвидом Фостером на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Жара» в Баку.

В этом году поклонник Муслима Магомаева и Элвиса Пресли привезет воронежцам программу «Бумеранг 2018». В трек-лист концерта войдут песни, выпущенные в 2017 году, композиции из нового альбома «Прости, моя любовь» с легендарным хитом Владимира Кузьмина «Сибирские морозы», песни Still, «Я лучше всех живу», «Рядом проснуться», Boomerang, Good Love, Amor и многие другие. Артист обещает несколько сюрпризов для поклонников.

Концерт пройдет в Event-Hall 4 октября в 19.00.