В Воронежской области поймали сбежавшего из колонии рецидивиста

27 Сент. 12:35 2018-09-27T12:39:47+03:00

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Отбывающий наказание в колонии 41-летний житель Воронежской области добавил к своей «отсидке» еще один срок. В места не столь отдаленные мужчина попал из-за кражи. Хотя мог отделаться общественными работами. Но вор 1,5 года работать на благо общества и отчислять 10 процентов зарплаты не захотел и через 9 месяцев перестал являться на работу, поэтому наказание заменили на реальный пятимесячный срок в колонии-поселении в Панинском районе.

В сентябре 2018 года мужчину вместе с группой заключенных привезли работать на Воронежский вагоно-ремонтный завод. И тут рецидивист решил, что настал его звездный час: обманул охранников завода на КПП и ушел с территории объекта. Поймали его на следующий день - в Терновском районе. Теперь его снова будут судить - за побег из места лишения свободы. Ему грозит до четырех лет заключения, сообщили в прокуратуре Воронежской области.