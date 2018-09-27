2018-09-27T12:17:08+03:00
Происшествия

Воронежец попался с 80 граммами наркотика в кармане

Партия предназначалась для распространения через закладки
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже задержали 19-летнего парня по подозрению в участии в распространении наркотиков.

- В ходе личного досмотра в кармане его куртки обнаружен сверток с наркотическим веществом массой более 80 граммов мефедрона, который предназначался для дальнейшего сбыта на территории города, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Запрещенное вещество подозреваемый незаконно приобретал с помощью специальных программ-месcенджеров, а после расфасовывал и раскладывал по тайникам-закладкам.

Подозреваемого заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

В случае признания вины молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

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