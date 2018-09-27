Воронежские школы искусств посещают больше 14 тысяч детей

27 Сент. 11:59 2018-09-27T12:00:07+03:00

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В воронежских школах искусств сегодня занимаются 14836 детей по 15 направлениям. В 2016 году после капитального ремонта ввели в эксплуатацию дополнительные помещения школы искусств №5 на улице Минской, 16, а в 2017 году – для ДШИ №12 на улице Д.Горина,2.

- Созданные условия для творческой и профессиональной самореализации позволяют детям и педагогам добиваться заметных достижений: в 2017 году 15 учащихся детских школ искусств награждены премиями правительства Воронежской области, в 2018 году еще 5 коллективов ДШИ получили звание «Образцовый самодеятельный коллектив Воронежской области», - рассказал руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

Занятия в учреждениях дополнительного образования отвлекают внимание школьников от вредных привычек и формируют у них здоровый образ жизни, - уверены в мэрии.