Воронежский опорный университет снова ищет подрядчика для нового корпуса ГАСУ

27 Сент. 11:09 2018-09-27T11:09:52+03:00

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У ВГАСУ, существующего сейчас в составе опорного университета, должен появиться новый учебно-лабораторный корпус со встроенным бизнес-инкубатором. Соответствующий тендер объявили уже во второй раз. Летом желания поучаствовать не изъявил ни один подрядчик.

Новое учебное здание будет располагаться по адресу: 20-летия Октября, 24. Оно должно будет вырасти буквально за год. Конечный срок, согласно документам на сайте госзакупок - сентябрь 2019-го. Подрядчик получит до 221,6 миллиона рублей. В его обязанности войдут земляные работы, закладка фундамента здания, создание несущих конструкций, выкладка кровли, установка ограждения, произвести отделку внутренних стен и фасада. Проведение всех инженерных коммуникаций и облагораживание территории тоже ляжет на плечи строительной компании, которая победит в тендере.