В Воронежской области автомобилистка насмерть сбила пешехода и скрылась

27 Сент. 11:15 2018-09-27T11:15:01+03:00

Женщину вычислили по следам и осколкам, оставленным на месте ДТП

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26 сентября около шести часов утра на улице Свободы в селе Рябчево неизвестный автомобиль сбил 57-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. От полученных травм несчастный кончался до приезда скорой помощи.

Прибывшие на место оперативные сотрудники изучили оставленные на месте следы и осколки фар, опросили местных жителей. Собранная информация позволила установить подозреваемого. Им оказалась 28-летняя жительница Нововоронежа, владелица автомобиля «Мазда СХ-5». Когда женщину задержали, она признала свою вину.

Следователи возбудили по факту ДТП уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автомобиль направили на осмотр на предмет технической исправности и приобщили к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство.