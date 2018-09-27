Двор воронежца завалило желудями с четырехсотлетних дубов

27 Сент. 10:45 2018-09-27T11:40:02+03:00

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Владелец двух четырехсотлетних дубов, растущих на его участке в Воронеже, обратился в лесничество по поводу невиданного урожая желудей. В этом году они покрыли его участок толстым слоем. Когда желуди собрали и взвесили, их оказалось 130 килограммов! Теперь ценный посадочный материал отправят на переработку и дальнейший посев.

Как рассказали в управлении лесного хозяйства области, в этом году желудь уродился впервые после долгого перерыва – крупный и полновесный. Сейчас сотрудники лесопожарного центра выполняют госзаказ на поставку семян. Первая партия – 650 килограммов уже поступила в Новоусманский филиал лесопожарного центра, который специализируется на выращивании посадочного материала. Всего же предстоит собрать 15 тонн!

Из желудей выращивают молодые саженцы, которые потом использованы в осенних посадках, в том числе на лесных питомниках Богучарского и Теллермановского лесничеств.

Управление лесного хозяйства области приглашает жителей принять участие в сборе желудей. Подробности узнавайте в лесничествах.