2018-09-27T10:08:20+03:00
Общество

В Воронеже четыре месяца не могут определиться с маршрутом №28

Все это время чиновники не могут сделать вывод о пассажиропотоке
Елена ФЕДЯШЕВА
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Маршрут, по словам его директора, несет убыткиМаршрут, по словам его директора, несет убыткиФото: из архива «КП»
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С конца мая «Комсомолка» следит за развитием ситуации с изменением маршрута автобуса №28. Тогда пассажиры рассказали нам, что маршрутка стала ходить дальше на несколько остановок, в связи с чем изменился интервал движения. Люди перестали успевать на работу, привычный график пришлось менять. В течение теплого периода года некоторые горожане стали ходить пешком. Тогда чиновники мэрии назвали изменения временными и попросили пассажиров потерпеть, пока они изучат пассажиропоток и сделают вывод: менять маршрут или оставить прежним. Сначала ждали месяц, потом – три. Недавно наши читатели с возмущением сообщили, что автобус все еще ходить по экспериментальному маршруту. Мы в очередной раз попытались выяснить планы мэрии насчет этой маршрутки.

- Исследование пассажиропотока затянулось, поскольку сделать выводы очень трудно, - ответили нам чиновники. – Одним пассажирам нравится продленный маршрут, другие им категорически недовольны.

На этот раз чиновники пообещали определиться в начале октября.

А тем временем среди горожан и водителей все больше укрепляется мнение о том, что таким образом кто-то пытается вытеснить перевозчика, занятого на обслуживании маршрута. Автобус, по словам пассажиров, ходит полупустой. Что, кстати, подтверждает и директор фирмы-перевозчика Владислав Очнев:

- Маршруту много лет. Изначально он создавался для сотрудников завода ТМП и единственный ходил по улице Солнечной. За это время мы подстроились под их график: отвозили утром на работу, забирали вечером. Зачем администрации понадобилось что-то менять, мне непонятно. Прибыли маршрут не приносил, но хотя бы окупался. В новом варианте мы работаем себе в убыток.

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