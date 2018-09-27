У воронежской школы №48 появилась современная спортплощадка

27 Сент. 09:20 2018-09-27T09:21:10+03:00

Теперь ребята из микрорайона смогут проводить свой досуг с пользой для здоровья

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26 сентября на улице III Интернационала открылась новая спортивная площадка для школьников и жителей близлежащих домов. Спортивный объект появился на месте старой морально и физически устаревшей площадки и обошелся в 990 тысяч рублей. Помощь в финансировании и строительстве спортивного объекта управе Ленинского района оказал депутат Воронежской гордумы Сергей Колиух. Оборудование площадки позволяет ребятам заниматься различными видами спорта.

- На открытии организаторы устроили настоящий спортивный праздник c элементами театрализованных зарисовок, - рассказали в управе Ленинского района. - Свои навыки показали исторические реконструкторы.

Следить за состоянием площадки доверили коллективу школы № 48.