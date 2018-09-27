2018-09-27T10:49:54+03:00
Общество

В Воронежскую область закупят семь пожарных машин

Стоимость контракта 36 миллионов рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Победителем аукциона стал его единственный участникПобедителем аукциона стал его единственный участникФото: из архива «КП»
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Завершился электронный аукцион на поставку пожарных машин для нужд Воронежа. Заказчик – казенное учреждение «Гражданская оборона, зашита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Сумма контракта – 36 миллионов рублей. Эти деньги выделит региональная казна.

Победителем конкурса стал его единственный участник – тверская фирма ООО «ТЕХНИКОМ-Комтранс».

Согласно контракту, она должна будет поставить шесть автоцистерн и один пожарный автомобиль оперативной службы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Каждая машина будет рассчитана на семь человек бригады с водителем и оснащена сигнализацией и системой пожаротушения.

Новая техника поступит до 1 декабря 2018 года.

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