В Воронежскую область закупят семь пожарных машин

27 Сент. 08:06 2018-09-27T10:49:54+03:00

Победителем аукциона стал его единственный участник Фото: из архива «КП»

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Завершился электронный аукцион на поставку пожарных машин для нужд Воронежа. Заказчик – казенное учреждение «Гражданская оборона, зашита населения и пожарная безопасность Воронежской области». Сумма контракта – 36 миллионов рублей. Эти деньги выделит региональная казна.

Победителем конкурса стал его единственный участник – тверская фирма ООО «ТЕХНИКОМ-Комтранс».

Согласно контракту, она должна будет поставить шесть автоцистерн и один пожарный автомобиль оперативной службы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом. Каждая машина будет рассчитана на семь человек бригады с водителем и оснащена сигнализацией и системой пожаротушения.

Новая техника поступит до 1 декабря 2018 года.