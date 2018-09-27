2018-09-27T06:42:41+03:00
Общество

«В Венеции все так живут»: воронежцы пожаловались на затопленные после дождя дворы

Огромные лужи отрезали от мира жильцов улицы Спортивная набережная
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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Воронежцы пожаловались на отсутствие асфальта на придомовой территории. После дождя огромные ямы залило водой и люди оказались в ловушке. Во двор дома № 19 на Спортивной набережной невозможно ни пройти, ни проехать. Об этом местные жители написали в популярной группе в соцсети в среду, 26 сентября.

- После дождей наш двор превращается в Венецию. Огромные ямы заполняются водой. Невозможно ни проехать, ни пройти. А все потому, что городские власти решают проблему, просто засыпая эти дыры срезом асфальта. В результате чего лично я за полгода убила подвеску асфальтной отработкой, - написала жительница дома №19.

В комментариях многие поддержали девушку. И отметили. что оставить в этих лужах можно не только подвеску, но и колеса. По словам местных жителей, жалобы во все инстанции не принесли никакого результата.

Но воронежец Константин решил успокоить жильцов.

- Не переживайте. Это просто новую базу для гребли строят, - прокомментировал он.

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