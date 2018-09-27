В Воронеже пройдет фестиваль "Ковчег" и Покровская ярмарка

27 Сент. 07:10 2018-09-27T07:11:01+03:00

Изменить размер текста: A A

С 13 по 18 октября в Воронеже пройдет Покровская ярмарка и 16-й международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег». Во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) свою продукцию представят более 90 православных монастырей и храмов из России, Украины, Грузии, Узбекистана, Греции, Сербии, Палестины, а также ювелирные компании, мастерские народных промыслов. В этом году на Покровской ярмарке будет работать православная книжная выставка-форум «Радость Слова», на которой можно будет посмотреть духовную, классическую, образовательную, детскую и художественно-публицистическую литературу. На книжной выставке пройдет презентация трудов Патриарха Кирилла, интеллектуальная игра брейн-ринг «Император Николай II и его время», историческая выставка «Россия времен царствования Николая II», благотворительное представление «Взбранной Воеводе», концерт дипломантов и гостей фестиваля "Ковчег".

В день открытия выставки пройдет Крестный ход от дворца творчества детей и молодежи к Покровскому собору.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00, вход свободный.