2018-09-27T07:11:01+03:00
Общество

В Воронеже пройдет фестиваль "Ковчег" и Покровская ярмарка

На ярмарке развернется книжная выставка
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 13 по 18 октября в Воронеже пройдет Покровская ярмарка и 16-й международный фестиваль духовной авторской песни «Ковчег». Во Дворце творчества детей и молодежи (пл. Детей, 1) свою продукцию представят более 90 православных монастырей и храмов из России, Украины, Грузии, Узбекистана, Греции, Сербии, Палестины, а также ювелирные компании, мастерские народных промыслов. В этом году на Покровской ярмарке будет работать православная книжная выставка-форум «Радость Слова», на которой можно будет посмотреть духовную, классическую, образовательную, детскую и художественно-публицистическую литературу. На книжной выставке пройдет презентация трудов Патриарха Кирилла, интеллектуальная игра брейн-ринг «Император Николай II и его время», историческая выставка «Россия времен царствования Николая II», благотворительное представление «Взбранной Воеводе», концерт дипломантов и гостей фестиваля "Ковчег".

В день открытия выставки пройдет Крестный ход от дворца творчества детей и молодежи к Покровскому собору.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00, вход свободный.

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