Школьники и студенты в Воронежской области собрали в лесу 319 мешков с мусором

27 Сент. 09:05 2018-09-27T09:05:58+03:00

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В начале осени урочище «Городская сосна» в Россошанском лесничестве стало похоже на большую свалку бытового мусора. Его в огромном количестве оставляли после отдыха на природе местные жители.

Привести лес в порядок вызвались 240 школьников и студентов россошанских техникумов. Предприятия коммунального хозяйства предоставили мешки и перчатки.

- Мусор собирали раздельно – стекло, пластик, картон и бумага, - рассказали в управлении лесного хозяйства области. - Для интереса провели статистический учет. Из 319 собранных 120-литровых мешков третья часть заполнилась пластиковыми бутылками и пакетами, на втором месте – стеклянная тара.