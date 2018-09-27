Школьники и студенты в Воронежской области собрали в лесу 319 мешков с мусором
В начале осени урочище «Городская сосна» в Россошанском лесничестве стало похоже на большую свалку бытового мусора. Его в огромном количестве оставляли после отдыха на природе местные жители.
Привести лес в порядок вызвались 240 школьников и студентов россошанских техникумов. Предприятия коммунального хозяйства предоставили мешки и перчатки.
- Мусор собирали раздельно – стекло, пластик, картон и бумага, - рассказали в управлении лесного хозяйства области. - Для интереса провели статистический учет. Из 319 собранных 120-литровых мешков третья часть заполнилась пластиковыми бутылками и пакетами, на втором месте – стеклянная тара.