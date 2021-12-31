В Воронежской области «Тойота» врезалась в стоящую «ГАЗель»: погибли трое мужчин

"Тойота" после столкновения с "ГАЗелью" улетела в кювет. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

В пятницу, 31 декабря, в 11 часов на 726 километре трассы «Дон» в Богучарском районе случилась страшная авария. Водитель «Тойоты-Камри», ехавший из Москвы в сторону Ростова-на-Дону, врезался в стоявший на обочине микроавтобус «ГАЗель».

"Тойота" после аварии. Фото: другой источник.

"ГАЗель" выглядит практически неповрежденной. Фото: другой источник.

В аварии погибли водитель «Тойоты» и двое мужчин, ехавших с ним. Их личности и возраст сейчас устанавливают.

На место аварии пришлось вызывать специалистов МЧС. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии. Фото: другой источник.

Личности погибших пока не установлены. Фото: другой источник.

Напомним, 29 декабря в 13.00 в ДТП разбился насмерть ехавший в «Тойоте-Камри» президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров. В аварии получили травмы, потребовавшие госпитализации, 17-летний сын погибшего общественного деятеля Андрей и 54-летний водитель японской иномарки. Пока об аварии известно только, что в Новоусманском районе недалеко от границы с Липецкой областью столкнулись «Тойота-Камри», «Форд-Фокус» и «Лада-Ларгус». Возбуждено уголовное дело, виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.