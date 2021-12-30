Вперёд, за возрождение СССР – Сильной, Справедливой, Социалистической Родины!

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Главным событием 2021 года стали выборы депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления. В непростых условиях нам удалось донести нашу программу «10 шагов к власти народа» до жителей Воронежской области.

Программа КПРФ – альтернатива антинародному курсу

В результате поддержка КПРФ в области выросла почти на четверть, мы получили голоса почти 195 тысяч граждан (19,51%). Молодая команда наших кандидатов смогла увеличить результат КПРФ. Товарищи Рослик, Шабунин, Коломенцев и Калинин справились с этой задачей. Благодаря мобилизации в выборный период нам удалось привлечь в партию новых активистов, пополнить депутатский корпус в районах, что в дальнейшем усилит влияние КПРФ в области.

Наша созидательная программа, которую продвигают депутаты от КПРФ на всех уровнях – это коммунальные платежи не выше 10% дохода семьи, ускоренная новая индустриализация страны, прекращение вывоза капитала. Также это принятие закона о детях войны, установление прожиточного минимума и минимальной зарплаты 25 тыс. руб., контроль над ценами и тарифами, восстановление бесплатных образования и медицины.

Наш депутат Госдумы от Воронежской области, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов возглавил в новом созыве комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. По его инициативе приняты законопроекты, ограничивающие приватизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, в том числе запрещающие их передачу иностранцам; о возможности сконцентрировать средства на приоритетных направлениях развития ракетно-космической отрасли; о поддержке авиационной и железнодорожной отраслей; о контроле рационального использования госсобственности.

Мы будем продолжать работу по преодолению негативных тенденций, с которыми сталкиваются жители каждого района. Например, второй секретарь обкома, депутат областной думы Денис Рослик внёс существенный вклад в решение проблемы, связанной с заменой канализации в Россоши. В Репьёвке сдвинулась с места проблема работы местного завода, который отравляет окружающую среду и жизнь местных жителей.

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К сожалению, власть не услышала наш протест в вопросе повышения коммунальных тарифов – в следующем году платежи за услуги ЖКХ возрастут на 9,1%, то есть на сумму от 200 до 500 руб. Это очень чувствительно на фоне падения доходов граждан.

Случившееся в очередной раз подтверждает правоту КПРФ. Выступая против передачи систем жизнеобеспечения (Водоканал, тепловые и электрические сети) в руки частников, мы предупреждали: аварии будут продолжаться, а платежи – расти. Так в итоге и случилось.

Поэтому мы выступаем за возвращение ЖКХ под контроль государственной и местной властей.

Фракция КПРФ в областной Думе проголосовала против проекта бюджета на 2022 г. Мы назвали его «бюджетом протянутых ног»: несмотря на отдельные положительные моменты, такой бюджет не решает главной задачи – экономического рывка, роста производства, повышения уровня жизни людей.

Федеральный бюджет выкачивает средства регионов, а региональные бюджеты вынуждены делать то же самое с местными бюджетами. Изменение межбюджетных отношений в пользу распределения бюджетных средств регионам - это одно из основных требований КПРФ.

Только КПРФ выступила против принятия закона о QR-кодах. В Воронежской области собрано более 40 тысяч подписей против этой инициативы властей. Коммунисты выступают не против вакцинации, а против ограничения конституционных прав граждан. КПРФ считает: вакцинация должна проводиться добровольно, на основе консультации с лечащим врачом, а не принудительно на страх и риск самого гражданина.

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Коммунистов не запугать

Общественно-политическая обстановка в стране и области характеризуется углублением кризиса, падением уровня жизни большинства людей, дальнейшим наступлением на права граждан и репрессиями против активистов КПРФ.

Так, предприятия, подобные совхозу им. Ленина, возглавляемому Павлом Грудининым, душат по всей стране. Потому что они показывают: можно успешно хозяйствовать и вкладывать средства в развитие производства, в строительство жилья, школ, детских садов, обеспечивать высокую зарплату и социальную защищённость сотрудников.

За то, что КПРФ жёстко противостоит антинародному курсу, буржуазно-олигархическая власть преследует коммунистов по всей России. За последнее время административному давлению, задержаниям, штрафам, грубым провокациям и шельмованию в буржуазных СМИ подверглось более 150 активистов КПРФ.

Упразднение комитета по культуре и историческому наследию Воронежской областной Думы, который представители КПРФ возглавляли с 2001 года – в этом же ряду. Ликвидирован комитет, деятельность которого по сохранению классической культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей и объектов исторического наследия важна для Воронежской области. Среди его инициатив – придание центру Воронежа статуса достопримечательного места, огражденного от точечной застройки, областные доплаты артистам и другим работникам культуры, увековечение в Воронеже памяти И.В. Сталина, борьба за сохранение ДК им. 50-летия Октября.

Да, у КПРФ есть своя позиция. Мы добиваемся перехода России на путь социалистического развития, мы имеем принципиальные разногласия с властью по существу проводимой в стране политики. Но в то же время Компартия вносит огромный вклад в дело защиты национальных интересов России. Это и защита правды о Великой Отечественной войне, и помощь Донецкой и Луганской народным республикам, и поддержка армии, флота, оборонного комплекса страны.

Нас, коммунистов, не купить и не запугать. За нами – трудовой народ, и мы продолжим отстаивать его интересы при любом развитии ситуации.

Уходит год. Совсем скоро под величественный бой курантов на Спасской башне и звон бокалов с Советским шампанским мы поздравим друг друга с Новым 2022-м годом.

Наступающий год - это год 100-летия образования СССР и 100-летия рождения Ленинской пионерии. Эти славные вековые юбилеи напоминают о свершениях наших отцов, дедов и прадедов, которые построили первое в мире социалистическое государство. В новом году мы также отметим 110-летие боевого рупора коммунистов газеты «Правда» и 30-летие печатного органа Воронежского обкома КПРФ газеты «За возрождение».

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От всей души желаем всем революционной воли, социалистической устремлённости, большевистской принципиальности, советского оптимизма и пионерского задора.

Пусть сказочная новогодняя ночь поможет оставить в прошлом все невзгоды и неудачи, все кризисы и вирусы. Пусть в наши семьи придут здоровье и счастье, достаток и стабильность. Пусть наша прекрасная страна станет сильной и процветающей!

С праздником вас, товарищи и друзья! С Новым 2022-м годом!

Андрей Рогатнев, первый секретарь Воронежского обкома КПРФ