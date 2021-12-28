Чиновники рассказали, как будет работать общественный транспорт Воронежа в последний день года

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

31 декабря на площади Ленина пройдут торжественные мероприятия открытия главной городской елки. В связи с этим изменится схема движения на прилегающих улицах, что повлечет за собой изменения правил парковки и коррективы в работе общественного транспорта.

Так, с 18:00 30 декабря до 4:00 1 января будет запрещена парковка на улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), площади Ленина, улице Кардашова, проспекте Революции (от улицы Карла Маркса до площади Ленина);

– с 15:00 31 декабря до 4:00 1 января будет запрещено движение автотранспортных средств по улице Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), площади Ленина, улице Кардашова, улице Платонова (от улицы Кирова до улицы Станкевича).

В период перекрытия изменятся маршруты общественного транспорта:

– № 1КВ – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту;

– № 1КС – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

– №№ 3, 5 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршрутам;

– № 5А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту;

– №№ 8, 37А, 41, 90 – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам;

– № 9КА – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршруту;

– № 9КС – с улицы Плехановской по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

– № 20 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 27 – с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 29 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршруту;

– №№ 33, 50, 88А – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;

– №№ 37, 49М – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Моисеева и далее по маршрутам;

– №№ 48, 86 – с улицы 20-летия Октября по улицам Фридриха Энгельса, Средне-Московской, Пушкинской. В обратном направлении – по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

– №№ 49, 105, 125 – с улицы 20-летия Октября по улицам Кольцовской, Плехановской и далее по маршрутам. В обратном направлении – с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20-летия Октября и далее по маршрутам;

– № 52 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 59 – с проспекта Революции по улице Пушкинской. В обратном направлении – с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту;

– № 69Т – с проспекта Революции по улице Пушкинской. В обратном направлении – с улицы Пушкинской по улицам Плехановской, Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршруту;

– №№ 70А, 70М, 88 – с улицы Ворошилова по улицам Фридриха Энгельса, Кольцовской, проспекту Революции и далее по маршрутам. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршрутам;

– № 80 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Кольцовской, Плехановской и далее по маршруту;

– № 83 – с улицы Плехановской по улицам Пушкинской, 20-летия Октября, Ворошилова и далее по маршруту;

– № 104 – с улицы Моисеева по улицам 20-летия Октября, Фридриха Энгельса, Феоктистова, Степана Разина и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Красноармейской, Кирова, 20-летия Октября, Краснознаменной и далее по маршруту.

А вот троллейбусы временно прекратят работу вообще.