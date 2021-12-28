Высокопреосвященнейший Владыка рассказал об особенной важности чтения для подрастающего поколения

.

Образы настоящих героев, верных своему долгу людей, примеры жизни которых вдохновляют читателей, помогают формированию достойной жизненной позиции, основанной на любви к Родине и своему народу.

- Ваше Высокопреосвященство, что важно в литературе для подростков?

- Невозможно представить себе жизнь культурного человека без книг. Они открывают нам разнообразие мира, его красоту, знакомят с удивительными людьми. Если присмотреться, то в героях можно увидеть какие-то черты характера, присущие самому читателю. Молодому человеку очень важно почувствовать, что волнующие его вопросы - о добре и зле, о смысле жизни, об отношениях между людьми - остро переживались и глубоко осмысливались многими поколениями умных и чутких к голосу правды людей. Их раздумья и сомнения, радости и печали, сокрытые в глубинах сердца, раскрываются перед нами в художественных образах, и становится ясно, какие стремления и поступки достойны человека, а какие ведут к опустошению души, тьме и отчаянию. Это помогает юному читателю не чувствовать себя одиноким в своих переживаниях. Примеры отваги, доблести и чести зовут к подражанию, они могут стать надежным фундаментом для формирования достойной жизненной позиции.

- Владыка, приведите, пожалуйста, пример…

- Для всякого возраста нужен свой, доступный для понимания уровень. Малыши-дошкольники из добрых отечественных сказок смогут почерпнуть немало житейской мудрости. А вот с подростками, готовящимися вступить во «взрослую» жизнь, разговор должен быть более серьезным. Замечательные произведения классиков побуждают к размышлениям о сложностях жизни, о счастливых и несчастных людях…

Помню, как в период моего отрочества, проходившего в тяжелые послевоенные годы, книги открывали мне, что бывают еще более трудные обстоятельства жизни, подсказывали, что о людях, попавших в беду, ни в коем случае нельзя забывать. Конечно, больше всего вдохновляют юное сердце образы героев, бесстрашных победителей, ради торжества справедливости готовых пойти на любой подвиг. Таких немало в литературе о войне. Но важно понимать, что героизм проявляется не только в бою или смертельной схватке; настоящим героем может быть тихий, скромный человек, отдающий всего себя служению ближним, ради их блага забывающий о себе…

- Какие произведения о таких людях можно порекомендовать подросткам?

- Есть немало прекрасных книг. Наверное, все мы в школьные годы зачитывались трогающими до глубины души повествованиями о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навсегда остался в памяти сюжет, описанный писателем-фронтовиком Борисом Васильевым в повести «А зори здесь тихие…». Совсем еще молодые девушки, ставшие защитницами родной земли - рядовыми зенитчицами, вместе со своим командиром бесстрашно преграждают путь вражеским диверсантам. Ни численное превосходство противника, ни слабость их собственных сил не мешает им совершить настоящий подвиг. Даже в минуты, когда смерть смотрела в лицо, они не дрогнули, не сдались. И победили, став образцом мужества для многих поколений ребят.

Глубокий след в душе оставляет роман номинанта Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Ирины Богдановой «Мера бытия». На первый взгляд может показаться, что это произведение о давно минувших событиях: Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда, о нелегких путях к долгожданной Победе. Но, вдумавшись, понимаешь, что эта книга - о простых, обыкновенных людях, которые живут, борются, дружат, не падают духом в испытаниях, не малодушничают в трудных обстоятельствах... Каждый день совершают они самый большой подвиг, на который способен человек - подвиг самопожертвования и любви. Люди проходят суровые испытания. Кто-то их выдерживает с честью, проявляя самые лучшие качества, а кто-то, наоборот, теряет все человеческое… Правдиво и ярко рассказано о жизни и быте ленинградцев во время блокады; мысленно сопереживая героям, совсем по-другому оцениваешь современные условия жизни. Недаром роман называется «Мера бытия».

Советую прочитать эти книги всем: они не оставят вас равнодушными. Для вас оживут незабываемые страницы родной истории, дорогими друзьями станут неизвестные ранее герои, отдавшие свои жизни для того, чтобы сегодня наша жизнь была мирной и счастливой.

- На что еще Вы посоветуете обратить внимание в произведениях о войне?

- Ветераны, труженики тыла в большинстве своем были скромными, немногословными людьми. Такими оставались они и после войны. Бывало, живет рядом настоящий герой, но об этом никто не подозревает - потому что внешне это самый обычный человек.

Напомню два рассказа из сборника лауреата Патриаршей литературной премии протоиерея Ярослава Шипова «Райские хутора»: «Чуркин - герой» и «Овсяное печенье».

Подсобный рабочий Чуркин, герой первого произведения, был незаметным, тихим и доброжелательным человеком. Неожиданно выяснилось, что много лет назад, в годы войны два иностранных государства наградили его за героизм, проявленный при освобождении их городов от захватчиков, - и вот награды его нашли. Только тогда и узнали те, с кем Чуркин жил и работал долгие годы, что он воевал. А когда тот надел пиджак для дальней поездки, пришел с орденами и медалями - все увидели, сколько бое- вых наград у этого простого русского труженика. Чуркин сам даже не знал точно, жителям каких стран их полк помогал выбивать оставшихся в европейских городках фашистов тогда, в конце войны. Их звали на помощь - и они шли. Зато всех погибших своих сослуживцев помнил он поименно и безошибочно...

После получения высоких заграничных наград Чуркин по-прежнему оставался скромным. Предлагали герою повышение по службе, но он отказывался: «Зачем?.. На жизнь хватает»… Благодаря вот таким Чуркиным, готовым, не жалея себя, выручать других, наш народ победил в той страшной войне. Такие труженики поднимали страну из разрухи. И в наше время есть такие люди; они не хвалятся, не ищут себе славы. Делать добро им велит их чистое, доброе и открытое сердце.

Сюжет рассказа «Овсяное печенье», казалось бы, далек от военной темы. В нем представлено различное отношение персонажей к вкушению в однодневный пост овсяного печенья. Однако архимандриту, участнику обороны Сталинграда, это печенье напоминает о солдатских галетах. Через упоминание о войне, сражении с лютым врагом, автор прикровенно говорит о невидимой брани человека со своими страстями, главная из которых - гордость. Вот почему так незавидна участь усердно постившегося напоказ семинариста. Он с отличием оканчивает семинарию, становится священником, но на приходе почему-то не может ни с кем ужиться. Образ его пастырства автор описывает такими словами: «Все у него как-то внешне, внешне…»

Знакомясь с такими глубокими произведениями, наши юные читатели, надеюсь, научатся понимать и ценить окружающих людей, смогут разобраться в непростых жизненных ситуациях. И будут помнить, что скромные, верные своему долгу люди, всегда готовые прийти на помощь, и есть настоящие герои. Они рядом с нами. И нам есть чему у них поучиться.

Беседовал руководитель пресс-службы Воронежской епархии протодиакон Николай Терпугов