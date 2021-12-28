«Тигры, цветы и герои мультфильмов»: воронежцы торгуют новогодними игрушками ручной работы

Стоимость самодельных украшений варьируется от 130 рублей до 10 000. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время тема ручного творчества стала достаточно популярной: тысячи россиян пробуют себя в рукоделии, выставляя свои изделия на продажу. Новогодние игрушки не стали исключением. Сегодня мы выясним, сколько стоит уникально украсить интерьер перед праздником, используя воронежские предложения с сайта объявлений. Выделим три группы: бюджетный ценовой сегмент до 300 рублей, средний сегмент до 1500 рублей и неограниченный в цене эксклюзивный сегмент.

Бюджетный сегмент

Милый тигр на медальоне

Одно из самых недорогих предложений - небольшой медальон с мультяшным тигром, который доступен как в форме игрушки для елки, так и в форме магнита. Как утверждает автор объявления, выполнено изделие из дерева. Демократичная цена в данном случае нивелирует не самый оригинальный дизайн, делая предложение заманчивым.

Цена: 130 рублей

Акрил на спиле дерева

Лучшее среди недорогих вариантов - тигры и барсы на спиле деревьев. Туя, вишня или яблоко добавят к аромату ели особые нотки, а акриловое покрытие выдержит не один сезон праздников в дальнейшем.

Цена: 200 рублей

В гостях у сказки

Герои из сказок и советских мультфильмов из папье-маше, как указано в объявлении, сделаны с любовью и довольно быстро раскупаются. Милый дизайн и узнаваемые образы отлично впишутся в почти любой интерьер.

Один из недорогих, но интересных вариантов. Фото: скриншот с сайта объявлений

Средний сегмент

Цветочная композиция

Очень интересным предложением в среднем сегменте является композиция из цветов, ветвей и шишек ели и новогодних шариков в горшке. Приятный дизайн привлекает глаз, а цена выглядит не самой «кусающейся». Из минусов можно отметить отсутствие возможности поместить композицию на елку, однако оно неплохо может украсить новогодний стол

Цена: 900 рублей

Дети из ваты

Игрушки, будто сошедшие из кадра мультфильма «Котёнок по имени Гав», выглядят очень необычно и свежо. Проработанность до мелочей видна невооружённым глазом. Автор говорит, что сделаны они из ваты. Это очевидный минус - обращение с ними должно быть очень аккуратным, что за такую цену является огорчающим фактором.

Цена: 1200 рублей

Телепортация в детство

Данное предложение напоминает советские елочные шарики. Сегодня новогодние игрушки из массовых магазинов часто критикуют за пластик и «отсутствие души». Эти же шарики могут напомнить потребителю детство стеклом и качественной краской на них. Их легко разбить, однако это компенсируется возвращением туда, где тебя ждет подарок под елкой и две недели беззаботности.

Цена: 950 рублей

Обращаться с такими украшениями нужно аккуратно. Фото: скриншот с сайта объявлений

Эксклюзивные предложения

Маленькие помощники на санях

Новогодние эльфы больше характерны для западной рождественской культуры: они являются традиционными помощниками Санта-Клауса. Этим и обеспечивается оригинальность предложения - вряд ли еще у кого-то на елке будет подобная игрушка. Материал - вата, укрепленная клейстером, дизайн выполнен акриловыми красками. Размеры композиции и проработка до мелочей в данном случае оправдывают цену.

Цена: 3500 рублей

Объемное панно для верха елки

Самым дорогим предложением в регионе стало большое новогоднее панно, выполненное из бязи и американского хлопка. Выделяет его объемная елка, украшенная объемными шариками. Рукав для подвешивания позволяет разместить панно где угодно, что сохраняет возможность выбора. Так что при наличии свободных средств данный вариант может стать центральным элементом в новогоднем интерьере.

Цена: 10000 рублей