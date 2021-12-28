Спортивные итоги 2021 года в Воронеже: олимпийский чемпион спас пассажирку самолета, а легендарный боец стал учиться на садовода

2021 год для Ангелины Мельниковой получился триумфальным. Фото: sportgymrus.ru, Олег Наумов.

2021 год стал для Воронежа богатым на спортивные события. Причем, как радостные, так и печальные. И даже трагические. Но обо всем по порядку.

ГЕРОИНЯ ГОДА

Это, конечно, Ангелина Мельникова. 21-летняя воронежская гимнастка стала лидером команды, которая на Играх в Токио обставила в борьбе за золото казавшихся непобедимыми американок. Ангелина стала первой олимпийской чемпионкой из столицы Черноземья после легендарного Дмитрия Саутина. А еще она завоевала на Играх в Токио две бронзы - в личном многоборье и вольных упражнениях. Потом был чемпионат мира, где Ангелина впервые победила в личном многоборье. А затем завоевала еще две медали: серебро и бронзу. Так, что 2021 год стал для воронежской спортсменки триумфальным. Новый статус одной из главных звезд мировой гимнастки, а потом и почетной гражданки Воронежа, сказался даже на характере: родные подмечают, что Ангелина стала мудрее и спокойнее.

Ангелина Мельникова празднует победу на Олимпиаде с подругами по команде. Фото: sportgymrus.ru, Олег Наумов.

ПОСТУПОК ГОДА

23 августа на борту самолета Нальчик – Москва стало плохо женщине. Ей на помощь пришел победитель Юношеских Олимпийских игр 2018 года, трехкратный победитель первенства Европы по вольной борьбе Ахмедхан Темботов. Спортсмен помогал трем медикам, оказавшимся в самолете, приводить женщину в чувство. Все время, пока самолет не сделал экстренную посадку в Воронеже он просидел на полу, не оставил ее одну лежать в проходе и держал до момента посадки. Ахмедхан помог вынести женщину из самолета, скорая подъехала прямо к трапу. Бригада центра медицины катастроф доставила пассажирку самолета в тяжелом состоянии в реанимацию. Вскоре ей стало лучше, ее перевели в профильное отделение. Сам спортсмен не считает, что сделал что-то из ряда вон выходящее. Просто помог. Ахмедхан уверен, что каждый человек должен был так поступить.

Ахмедхан Темботов (cлева) - не только выдающийся спортсмен, но и человек с большой буквы. Фото с сайта Московского училища олимпийского резерва № 1 Москомспорта Фото: другой источник.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

«Факел», который, как многие считали, больше не горит, неожиданно в 2021 году начал показывать впечатляющую игру. В играх после зимнего перерыва была победная серия из семи матчей подряд. В результате команда из подвала турнирной таблицы выбралась к концу чемпионата на девятое место. А в новом сезоне «Факел» сразу стал одним из лидеров. В итоге на зимний перерыв наши футболисты ушли на втором месте, дающем право на выход в Премьер-лигу.

Основной козырь «Факела» - главный тренер Олег Василенко, сумевший за короткий срок наладить очень симпатичную игру. У команды есть лидеры во всех линиях. В обороне это серб Неманья Пейчинович, поигравший в высших лигах чемпионатов России и Франции. В середине поля дирижирует игрой Роман Акбашев. А в нападении уже 12 голов забил наш земляк Максим Максимов. Вот только основной вратарь Илья Свинов ушел в «Спартак», но от таких предложений не отказываются. И замену ему уже нашли. Кстати, несмотря на отсутствие современного стадиона для выступлений в Премьер-лиге губернатор Александр Гусев недавно заявил, что «Факел» никто не будет искусственно тормозить, если он по спортивному принципу завоюет право выхода в элиту российского футбола. Начало сезона можно провести на изрядно постаревшем, но все-таки не так уж давно принимавшему игру национальной сборной России Центральном стадионе профсоюзов. А потом можно будет перейти на стадион «Факел», реконструкцию которого в 2022 году планируют завершить.

Игроки и главный тренер завершили год победой в Волгограде над "Ротором". Фото: с сайта ФК "Факел"

ЗВЕЗДОЧКА ГОДА

Долгие годы в Воронежской области не было выдающихся спортсменов в плавании. И вот появилась восходящая звезда. 16-летняя воронежская пловчиха Дарья Клепикова отлично выступила на чемпионате Европы в Казани. Она завоевала золото в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем. Там она выступала на самом ответственном последнем этапе и промчалась его за 23,63 секунды, установив личный рекорд. В комбинированной эстафете 4 по 50 метров Дарья также выступала на заключительном этапе. Не подвела, преодолев свои 50 метров всего за 23,81 секунды - еще одно золото! И попала в объятия своих подруг по команде России Марии Каменевой, Ники Годун и Арины Сурковой. Итоговое время нашей сборной – 1:44,19 секунды. Это новый национальный рекорд. Шведок мы опередили всего на 0,13 секунды.

А потом был чемпионат России, где Дарья подтвердила свой класс. На ее счету серебро на дистанции 100 м. баттерфляем и две бронзы: на 100-метровке кролем и в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем (там она буквально вытащила сборную Воронежской области на пьедестал). Дарья прошла отбор на чемпионат мира в Абу-Даби. Там, правда, медалей ее завоевать не удалось. Но не все получается сразу. А перспективы у нашей пловчихи отличные.

Дарья Клепикова (крайняя слева) в свои 16 лет - уже одна из сильнейших пловчих России! Фото: cspsk-vrn.ru

ПРОВАЛ ГОДА

Хоккейный клуб «Буран» уже который год играет в ВХЛ, как говорится, без руля и ветрил. В команду приходят игроки со стороны. Зачем им выкладываться в матчах за Воронеж, не совсем ясно. Разве за то, чтобы их вновь «подняли» в команды уровнем выше. Плюс еще и добавились финансовые проблемы. Итог – серия из восьми поражений подряд. Как признался на одной из пресс-конференций главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков, хоккеисты долгое время вынуждены были играть без зарплаты. Правда, после этого губернатор Александр Гусев обещал с деньгами помочь. И, кстати, «ураганные» заиграли несколько поживее. Но все равно ловишь себя на мысли: а может, выпустить на лед лучших воспитанников воронежской хоккейной школы и «Россоши»? Пусть будут разгромы и последнее место. А сейчас разве не почти то же самое? Зато молодые ребята опыт получат. И зрители будут знать, что болеют за тех, для кого Воронеж – не пустой звук, а родной город.

Один из немногих удачных матчей "Бурана" против "Ростова". Фото со страницы ХК "Буран" ВКонтакте. Фото: другой источник.

СУД ГОДА

В Воронеже проходит первый в истории судебный процесс по договорному матчу. Под подозрение правоохранительных органов и футбольных руководителей попала игра «Чайка» (cело Песчанокопское Ростовской области) - «Черноморец» (Новороссийск), состоявшаяся 13 мая 2019 года. Хозяева выиграли и получили право выступать в ФНЛ. Сделали они это не без помощи явно не сильно сопротивлявшихся гостей. В ходе следствия выяснили, что главный тренер новороссийского «Черноморца» Хазрет Дышеков (вскоре ушедший с этого поста) договорился вначале со гендиректором «Чайки», а потом со своими шестью футболистами сдать игру всего за 500 тысяч рублей. Теперь всем семерым грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей. Шесть игроков (кроме вратаря) и бывший тренер признали свою вину. Кстати, футболисты вынуждены были поменять профессию. А Дышеков остается работать в академии «Черноморца». Тренирует детей.

Казалось бы, при чем тут Воронеж? Дело в том, что владелец клуба «Чайка» бизнесмен Андрей Чайка пользуется большим влиянием на малой родине. В Генпрокуратуре посчитали, что громкий судебный процесс во избежание давления лучше перенести в другой регион. Выбор пал на Воронеж. Процесс пока не закончился.

Все футболисты, кроме одного, и бывший главный тренер "Черноморца" признали вину в "договорняке". Фото: Юрий КОЗЛОВ

ТРАГЕДИЯ ГОДА

29 августа на Петровской набережной утонул главный тренер Воронежской области по парусному спорту Андрей Коробов. Случилось это прямо во время соревнований. Андрей Александрович следил за их ходом с катера. Неожиданно ему стало плохо, он упал в воду и не сумел выплыть на поверхность. Какое-то время ушло на поиски. Прощание с Андреем Коробовым состоялось 31 августа в 11.30 в яхт-клубе на дамбе. Похоронили главного тренера на Березовском кладбище.

Тренером Андрей Коробов проработал более 30 лет. С 2013 по 2021 годы он руководил сборной Воронежской области по парусному спорту. Среди его учеников два мастеров спорта международного класса и семь мастеров спорта России.

Андрей Коробов. Фото: Всероссийская федерация парусного спорта. Фото: другой источник.

СТУДЕНТ ГОДА

В Воронежский аграрный университет в 2021 году поступил учиться легендарный спортсмен – 44-летний многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко. Грозный боец постигает премудрости профессии садовода на факультете агрономии, агрохимии и экологии. До этого интереса к аграрной деятельности знаменитый спортсмен не проявлял. Более того, Федор Емельяненко пока не собирается завершать карьеру. 23 октября в Москве он в первом же раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона. И показал, что находится в отличной форме. Что ж, учеба еще никому не вредила.