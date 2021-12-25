В Воронеже произошло ДТП с тремя легковушками и маршруткой

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

Авария с участием трех автомобилей и маршрутного такси № 20 произошла сегодня, 25 декабря, в 14.00 на Левом берегу в районе остановки Гипрокаучук у дома 20/1 по Ленинскому проспекту. Есть пострадавшие. Подробности ДТП рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 51-летняя жительница Воронежа, двигаясь на «Форде» в правом ряду, столкнулась с автомобилем «Черри», которым управлял 34-летний мужчина, который следовал в попутном ряду. От удара «Форд» понесло на «встречку», где он влетел в маршрутку №20, за рулем которой находился 41-летний воронежец и «Мазду» под управлением 32-летнего водителя.

Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области

В пресс-службе компании-перевозчика АТП-1 пояснили, что в результате аварии пострадали три пассажира автобуса. Сейчас тяжесть их повреждений устанавливают медики.

Получила травмы также автоледи, управлявшая "Фордом", она также обратилась за медпомощью.

– Компания-перевозчик содействует профильным службам в выяснении обстоятельств происшествия и призывает всех участников дорожного движения быть внимательными при управлении автотранспортными средствами, особенно в период непростых погодных условий, – пояснили в АТП-1.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.