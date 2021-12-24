Борьба с неприятным запахом и пробками на дорогах: о чем заявил воронежский губернатор

Глава региона ответил на вопросы воронежцев Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев ответил на вопросы жителей 24 декабря. Прямой эфир прошел в официальных пабликах правительства области в социальных сетях. Воронежцев интересовали вопросы ЖКХ, транспорта, экологии и социальной поддержки. «Комсомолка» выбрала ключевые высказывания главы региона.

Левобережные очистные перейдут к РВК-Воронеж

У Александра Гусева поинтересовались, когда наведут порядок на Левобережных очистных сооружениях. Жители близлежащих домов устали от неприятного запаха.

- На финальной стадии процедура выкупа объекта у нынешнего собственника. Сначала ЛОС перейдут в городскую собственность, а затем - в концессию Росводоканала. Мы видим, что РВК системно подходит не только к содержанию объектов, но и к развитию системы водоотведения. Правобережные очистные - это яркий пример, - ответил губернатор. - На ЛОС требуется существенная реконструкция. Там изношено оборудование, которое отвечает за насыщение воздуха, фильтрацию, утилизацию осадка. Туда деньги не вкладывали. В прошлом году мы заставили заключить контракт на строительство цеха механической очистки. Поручение выполнено, но цех не запустили: не могут завершить пуско-наладочные мероприятия. После его запуска такого запаха не будет. Кроме того, мы отодвинем иловые карты от жилых застроек. В первой половине 2022 года ситуация полностью стабилизируется. Мы составим инвестиционную программу, будем ее активно исполнять.

Темпы покупки жилья для детей-сирот планируют увеличить

Во время прямой линии жители поинтересовались, почему Воронежская область не может перенять опыт соседних - ввести сертификаты на покупку квартир для детей-сирот. Многие обратились в суд, чтобы получить жилье, выиграли дело, но квартир так и не увидели.

- Соседним областям нужно приехать и поучиться у нас, каким образом эта работа была организована в 2021 году. Если в 2014 - 2015 годах на эти цели мы до 200 млн рублей направляли, то в 2021-м - более 700 млн, а в 2022 году планируем направить более 800 млн рублей. Рост кратный, - заявил губернатор. - Мы осознанно приняли решение в 2019 году, когда существенно увеличили финансирование до 600 млн рублей. Потом поняли, что цены на квартиры растут быстрее индексации этой статьи. Поэтому в течение года выделили дополнительные деньги, чтобы сохранить число покупаемых квартир. Мы такую задачу поставили и будем исполнять. Покупаем порядка 350 квартир в год.

Глава региона добавил, что решения суда будут исполнены. Однако уже образовалась очередь из тех, кто выиграл процесс.

- Это не единственная статья, которую мы финансируем. Встречный вопрос: те, кто получили судебное решение, воспользовались помощью адвоката, заплатили немалые деньги, перепрыгнули в очереди. Но насколько это справедливо? Другие теперь получат позже, - отметил глава региона. - Мы готовы искать компромиссы, увеличивать суммы.

Дети-сироты пожаловались на отсутствие квартир Фото: Павел КЛОКОВ

Повышение коммунальных тарифов - вынужденная тема

Александр Гусев впервые прокомментировал повышение коммунальных тарифов с 1 июля 2022 года. Для большинства жителей рост составит от 5,3% до 8,5%. Максимальный рост в 9,1% коснется около 650 человек - жителей Левобережного района. Губернатор отметил, что решение не спонтанное. Был проведен анализ всей тарифной политики области.

- В комментариях говорили, что есть лоббисты в сфере ЖКХ. Коллеги ссылались на наши обязательства по концессионным соглашениям. Но для меня это не определяющие факторы. Я учитывал необходимость модернизации систем с их расширением, - пояснил глава региона.

Губернатор пообещал: если ресурсоснабжающие организации начнут отклоняться от договора, власти снизят тарифы. Кроме того, он отметил, что существенную финансовую поддержку оказывает правительство. При этом воронежцы с низким материальным достатком получат субсидии. На это из бюджета направят около 5 млрд рублей.

Тарифы снизят, если ресурсники не выполнят обязательства Фото: Олег Укладов

Дублер Московского проспекта начнут проектировать в 2022 году

По словам Александра Гусева, необходимо разгрузить ключевые магистрали, Московский проспект и Плехановскую, чтобы решить проблему с общественным транспортом в Воронеже.

- Проблемы с пробками и трафиком есть. Мы понимаем, что без новой транспортно-пассажирской системы нам не обойтись. Основная артерия - Московский проспект - Плехановская. Сейчас идет предпроектная проработка, что за тип транспорта должен там быть: будет ли это рельсовый транспорт или метробусы, посмотрим - будем учитывать мнения специалистов, они заканчивают анализ. Но, чтобы новый тип транспорта там появился, нам необходимо заниматься реконструкцией Московского проспекта и Плехановской. Поэтому мы решили в 2022 году начать проектирование дублера Московского проспекта, и, может быть, начнем строить.

Дублер Московского проспекта начнут проектировать в 2022 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Контроль за работой маршруток усилят

Воронежцы пожаловались, что в вечернее время маршрутки перестают ходить. При этом они должны быть на линии до 23.30. Александр Гусев пообещал усилить контроль за перевозчиками.

- Соглашусь, ситуацию нужно исправлять по работе в вечернее время. Обязательства такие все перевозчики на себя взяли. Расписание вечернего движения транспорта есть. Понятно, что интервалы больше, чем днем, но до 23:30 общественный транспорт должен ходить. Не все это выдерживают, - заявил Гусев. - Наверное, недостаточный контроль со стороны мэрии и профильного департамента правительства. Я готов заново обозначить проблему и усилить контрольные мероприятия. Мы проведем проверку и заставим перевозчиков возобновить движение по графику.

Театр оперы и балета реконструируют

Глава региона рассказал, что до конца января 2022 года завершат обсуждение планов по реконструкции Театра оперы и балета. Уже в первом квартале начнется реконструкция.

- Нашли разумное решение - сохранить уникальность самого зала. Говорят, очень хорошая акустика в этом зале, - рассказал губернатор. - Все специалисты это отмечают и артисты, которые приезжают выступать. Планируем провести капитальный ремонт с элементами обновления самого фасада, не выходя за рамки существующего здания, переделать закулисье. Сделаем современную сцену со всеми механизмами, которые необходимы. Может, придется «в землю» уйти или «приподнять» здание.

Александр Гусев напомнил, что разговоры о реконструкции театра велись еще в 2019 году. Были резервные средства. Тогда возникли споры по поводу фасада, поэтому время было упущено. В 2020 году началась пандемия, все средства были направлены на борьбу с коронавирусом.

Мусорные площадки приведут в порядок за счет бюджета

Комментируя ситуацию с обращением с бытовыми отходами, Александр Гусев пообещал существенные изменения. Он заявил, что площадки для накопления мусора планируют привести в порядок за счет бюджета.

- Мы понимаем, что это зона ответственности управляющих компаний, но они будут собирать с людей эти деньги. Поэтому решение приняли на эти цели направить более 600 млн рублей. Постараемся комплексно подойти: заменить контейнеры и привести в порядок площадки, - отметил глава региона. - Плюс будем ориентировать людей на раздельный сбор. И есть еще один момент. Почти во всех кластерах мы снизили тарифы для населения по вывозу отходов. Мы увидели, что у людей, которые занимаются вывозом, появляется дополнительная маржа, то есть их заявленные расходы оказались больше, чем фактические.

Власти выделят средства на контейнерные площадки Фото: Иван Макеев

Центральный стадион сохранят

Губернатор рассказал о ситуации с Центральным стадионом профсоюзов («Труд»). По его словам, переговоры о возможной передаче объекта в собственность региона сорвались.

- В 2019 году во время переговоров о возможности передачи ЦСП в областную собственность встретили лояльное отношение собственников. Тогда они соглашались, что стадион в ведение региональных властей можно отдать за 200 - 250 миллионов рублей, - пояснил Гусев. - Однако затем отношение изменилось, цену резко взвинтили. Видимо, на это повлияли слухи, что на месте футбольного поля появится бассейн или и вовсе бизнес-центр. Со своей стороны обещаю, что это будет стадион, пока я и мои коллеги по областному правительству влияем на ситуацию.

Глава региона добавил, что активно ведутся работы по реконструкции стадиона «Факел» на улице Маршака в Юго-Западном районе. Их планируют завершить в 2022 году. Вместимость будет около 8 тысяч зрителей. Возможно, ее удастся увеличить до 10 тысяч.

- В то же время понимаем, что большому городу нужен стадион побольше. Поэтому планируем перенести диалог о возможности передачи Центрального стадиона профсоюзов на федеральный уровень. Можем взять его на условиях концессии, главное для нас - не приобрести спортивную арену, а ее реконструировать, - рассказал губернатор. - Футбольный клуб «Факел» мы не собираемся «тормозить», если по спортивному принципу он выйдет в Премьер-лигу. Думаю, что можно будет договориться с Российским футбольным союзом, чтобы осеннюю часть сезона наша команда отыграла на Центральном стадионе профсоюзов. А потом перешла на обновленный «Факел» на Маршака. Но там неизбежно возникнет другая проблема. Бюджеты даже рядовых команд Премьер-лиги - не фаворитов - в десятки раз больше, чем у нас сейчас. Надо искать надежного спонсора - его нет. Пока «Факел» ухитряется идти на втором месте, имея тот же бюджет, которым располагал, выступая еще во второй лиге.

Стадион передадут в областную собственность Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Долги «Бурана» погасят

Александр Гусев заявил, что уже найдены механизмы для того, чтобы погасить долги хоккейного клуба «Буран». Сейчас ситуация критичная. Из-за проблем с зарплатами хоккеисты начали уходить.

- Но руководство клуба должно понимать, что для дальнейшей поддержки необходимо искать спонсоров. Раньше они были - из строительно-дорожной отрасли. Я дал соответствующие поручения. Если мы берем финансирование на себя, то будем тотально контролировать финансовую деятельность клуба, - рассказал Гусев.

Многодетным семья помогут с газификацией

Многодетные семьи получат компенсацию за газификацию. Александр Гусев заявил, что такое решение уже принято.

- Сейчас проект с изменениями в закон рассмотрит областная Дума, и, надеюсь, депутаты нас поддержат. Мы приняли решение, что практически полностью компенсируем затраты на газификацию для многодетных семей, - пообещал губернатор. - По решению президента до границ земельного участка трубопроводы подводятся бесплатно. Затраты в границах участка оцениваются примерно в 100 тысяч рублей. Мы будем это полностью компенсировать.

Многодетным помогут с газификацией Фото: Алексей ФОКИН

Химическое производство перенесут из Репьевки

Жители Репьевки пожаловались на неприятный запах площадки ООО «Синтез-Ойл». Они заявили, что обращались во все возможные инстанции, но реакции властей и надзорных органов не получили.

- Проблема «Синтез-Ойл» существует не один день. Она заключается во взаимоотношении предприятия с жителями: слишком пристальное внимание. Возможно, действительно, есть нарушения, но мы не смогли их зафиксировать. Я о проблеме знаю с прошлого года. Тогда по этому вопросу ко мне обращался депутат Госдумы Евгений Ревенко. Мы по его настоянию провели большую проверку с участием профильного департамента, Роспотребнадзора. Но нарушения не было, как и критичных запахов, - рассказал Александр Гусев. - Если они появляются с какой-то периодичностью и действительно есть умышленные нарушения, то будем наказывать. Я главе муниципалитета это поручу. Сейчас с руководством достигнута договоренность о переносе предприятия. Мы ищем подходящую площадку. Конечно, это негативно скажется на уровне зарплат в Репьевке, рабочих местах. Потребуются затраты на перенос, подключение оборудования. Мы будем помогать, если потребуется.