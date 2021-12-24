Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 5:57

Президент исполнил мечту воронежского мальчика прокатиться на танке Т-90

Свое заветное желание Егор высказал в письме в рамках Всероссийской акции «Елка желаний»
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с сайта ЗВО

Фото с сайта ЗВО

Московские военные осуществили мечту Егора Фоменко из Воронежской области, который хотел прокатиться на настоящем танке Т-90. Свое заветное желание мальчик высказал в письме президенту России в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

И вот Егора пригласили на полигон Алабино, где стараниями командования Западного военного округа мечта стала реальностью.

- Юного танкиста встретил командующий гвардейской танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель и, перед тем как прокатиться на танке Т-90, устроил для Егора короткую презентацию. Командующий рассказал о тактико-технических характеристиках боевой машины и экипировке современного танкиста,- сообщили пресс-службе ЗВО.

Егору предложили занять место командира танка и прокатили его по трассе танкового биатлона. После этого мальчика познакомили с вооружением и военной техникой Таманской мотострелковой дивизии, где были представлены основные образцы военной техники, стоящей на вооружении ЗВО. А также показали штатную стрельбу из вооружения танков Т-72Б3.

По окончании праздничного чаепития с командованием танковой армии Егору вручили сладкий подарок от Деда Мороза, макет танка и танковый шлемофон.

КАРТИНА ДНЯ