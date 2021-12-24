Выходные в Воронеже: премьера в драме, елка в замке, Мандельштамфест

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ФИЛАРМОНИИ

Вечер католического Рождества воронежская филармония приглашает встретить в компании петербургского пианиста Александра Маслова. Известный музыкант сыграет в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого.

В первом отделении концерта прозвучит самое зимнее и сказочное произведение, ассоциирующееся с Новым годом, - «Щелкунчик» Чайковского в джазовой обработке Маслова. Будут исполнены и другие известные произведения музыкальной классики в аранжировке петербургского пианиста. Прозвучат Фантазия на темы из оперы Чайковского «Евгений Онегин», «Улетай на крыльях ветра» из оперы Бородина «Князь Игорь» и «Полет шмеля» из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Второе отделение концерта будет посвящено музыке из кинофильмов. Начало в 18.00.

афиша филармонии

26 декабря в 13.00 "Мелодии на бис" - концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра в рамках абонемента №10 "Фантазии с оркестром". В предновогоднюю программу коллектив, который является лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса эстрады, включил эстрадные хиты, оригинальные попурри из мультфильмов и джазовых мелодий. Главный дирижер – лауреат форума «Достояние культуры Воронежа» Виктор Шорин. Ведет концерт Анастасия Шевнева.

26 декабря в 18.00 праздничная новогодняя программа «Весело, весело встретим Новый год». В нее вошли хиты зарубежной музыки, российские и советские шлягеры в исполнении Мужского хора ART’o’dox. Это команда молодых, энергичных и очень талантливых певцов. Их мощные и выразительные голоса покорили зрителей разных стран на международных фестивалях и форумах. Многообразие тембральных красок – от лирического тенора до могучего баса, сливаясь в единый строй, образуют необычайно интересную окраску, присущую только этому коллективу.

фото филармонии

ПРЕМЬЕРА В ДРАМЕ

25 и 26 декабря в 18.00 покажут премьеру - «Ночь перед Рождеством» - спектакль-праздник по самой любимой и практически разобранной на цитаты повести Гоголя из знаменитого цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Зрителям предлагают оказаться в особой «вселенной» – мифологическом пространстве Гоголя, где небесный свод необъятен, природа дивна и торжественна, где «редкая птица долетит до середины Днепра», а каждый казак носит такие широкие шаровары, что «какой бы большой ни сделал он шаг, ног совершенно не заметно». Удивительные пространственные спецэффекты помогут погрузиться в атмосферу юмора, мистики и веселья и встретиться с любимыми героями – кузнецом Вакулой, Солохой, Чертом и другими.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В ВКЗ

Эстрадный хор ВКЗ Fermata подготовил программу Impulse of Fermata - с хитами современной молодежной музыки. Яркое многоголосое шоу откроет новые стороны любимых песен, заряженных энергией лучших исполнителей голоса и приправленных хореографией - 25 декабря в 19.00

афиша ВКЗ

26 декабря в 19.00 концерт в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает». Вместе с оркестром ВКЗ выступит лауреат восьми международных конкурсов, пианист Филипп Копачевский. Он играл с множеством прославленных коллективов. В программе воронежского концерта: Шор – «Записки путешественника» сюита для ф-но с оркестром; Моцарт – Концерт для фортепиано с оркестром № 17, соль-мажор, Ибер – сюита «Париж». Дирижер - Михаил Кирхгофф (Россия).

МАНДЕЛЬШТАМФЕСТ

24 декабря в Воронеже стартует Мандельштамфест. Фестиваль поэтического искусства откроется выставкой «Владимир Высоцкий. Страницы памяти». В арт-галерее Камерного театра Государственный музей Владимира Высоцкого представит зрителям поэта и актера в разные периоды его жизни и в разных ипостасях его таланта. Это своего рода наглядная биография творца. Начало в 17.30.

На фестивале будет еще несколько бесплатных мероприятий.

24 декабря на сцене в кафе «На минус первом» пройдет Авторский музыкально-поэтический проект Алексея Иванникова «Nostos», начало в 19.30.

25 декабря в 13.30 в театральном клубе лекция Леонида Видгофа (Москва) «Вокруг Мандельштама. Неизвестные факты из биографии поэта». В лекции будет рассказано, о ком говорил Мандельштам с главой ЧК Дзержинским в 1918 году, кого описали Ильф и Петров как «господина Гейнриха» в «Золотом теленке», каким увидел Мандельштама его сосед по тюремной камере в 1934 году и о других интересных и редких фактах биографии поэта.

КОРОЛЕВСКИЙ ЦИРК

С 25 декабря в воронежском цирке начинаются гастроли новогодней программы "Королевского цирка" Гии Эрадзе. Для масштабного представления оборудование, декорации и костюмы привезли на 19 фурах. Ожидается множество премьерных номеров.

- Кто-то из-за последствий пандемии сокращает представления. А мы привезли в Воронеж почти целый поезд! Я считаю, цирк должен быть с крупными аттракционами. К тому же, мы обожаем Воронеж. И порадуем публику абсолютно новыми идеями. Например, ваша землячка Елена Мизенина покажет уникальный номер - историю Анны Карениной под куполом цирка! Это театр со сложными трюками, – приоткрыл завесу тайны над новой программой создатель «Королевского цирка», Заслуженный артист России Гия Эрадзе. – Вы увидите летающих принцев в двухэтажной короне в номере «Коронация», очень красивый номер жонглеров «Волна» - я за 32 года работы в цирке такого аппарата не видел! Плюс необычный комический номер эксцентриков на батуте.

В программе выступают яки и лошади, пеликаны и попугаи, собаки и лисы, маралы и северные олени. И конечно, символ грядущего года - тигры - под руководством "Принцессы цирка" Людмилы Сурковой.

25 декабря в 17.00 и 26 декабря в 12.00.

фото предоставлено организаторами

ТАЙНА ДВОРЦА ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

25 и 26 декабря в 12.30 парке дворца Ольденбургских пройдет новогодняя программа на свежем воздухе. Гостей ждут приключения в старинной усадьбе, с настоящими Принцессой и приведением, которое скучает даже в эти праздничные дни и не верит, что Новый год может быть веселым. Снежные игры и забавы с персонажами, поиски ответов на самые сложные загадки дворца, встреча с местным призраком. В конце праздника каждый ребенок сможет сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получит новогодний подарок.

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А еще в выходные сотрудники дворца Ольденбургских приглашают на экскурсию-чаепитие. На ней посетители узнают о сахарном производстве в Рамони, о том, как выращивали сахарную свеклу, какие этапы обработки проходило сырье, чтобы получился самый качественный сахар, что такое «сахарные головы» и даже смогут с ними сфотографироваться. После интересной лекционной части участников ждет чай из самовара с бубликами и баранками по традиции конца XIX века. Экскурсия и чаепитие пройдут в цокольном этаже дворца, начало в 15.00.

А в Доме с ризалитами дворцового комплекса можно посетить мастер-класс по созданию открыток. Участники смогут самостоятельно выбрать шаблон и украсить его по своему желанию. Все материалы для проведения мастер-класса предоставляются. Занятия начнутся в 14.00.

ВЫСТАВКИ В КРАМСКОМ

На втором этаже выставочного зала музея имени Крамского проект Fish-аrt знакомит с творчеством западноевропейских, советских и российских художников в жанре натюрморта с рыбами, а также жанровой графики близкой тематики в изобразительном искусстве XVII-XX веков. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству художников СССР и Центрального Черноземья 1940-1980-х годов. Всех их объединяло стремление выразить художественными средствами символику рыбной темы, не выходя за рамки традиционной для советского периода концепции реалистического искусства. На ретроспективной выставке будет представлено более 20 живописных и графических работ, выполненных в различных техниках.

А новая выставка из серии «Открывая фонды» знакомит воронежцев с произведениями графики, хранящимися в фондах музея и редко экспонирующимися, потому что графические листы хрупки и чувствительны к свету и климатическим условиям. Четвертая выставка серии представила десяток графических работ советских художников 1960-1970-х годов - оригинальную и печатную графику Леонида Сойфертиса, Александра Ведерникова, Александра Гурикова, Вячеслава Павлова, Федора Семенова-Амурского, Веры Федяевской, Виктора Цигаля.

Выставка "Арт-география Воронежской области" направлена на возрождение интереса к уникальному культурному наследию страны. Посетители увидят произведения живописи и графики, представляющие уникальные этнические, культурологические, архитектурные, ландшафтные особенности нашего региона, рассказывающие широкой аудитории об известных и малоизвестных местах и фактах Воронежской области и столицы Черноземья. В экспозиции - около 100 произведений художников из столицы Черноземья, Острогожска, Нововоронежа Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского, Россошанского, Поворинского районов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Выставка «0,8» посвящена 155-летию Василия Кандинского. Современные художники исследовали возможность объединения бессмертной (несмотря на утверждения авангардистов) классики и художественных методов начала XX века. Десяти участникам выставки «0,10», отменившей все прошлое в 1915 году, отвечают восемь художников выставки «0,8» из 2021-го. Всего на выставке представлено 8 работ.

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского - совместная выставка творческого и семейного союза Тамары и Юрия Астапченко «Пластика и цвет». Экспозиция приурочена к 60-летним юбилеям известных воронежских художников. Они хорошо известны знатокам и любителям искусства, а благодаря активной выставочной деятельности, - и российской, и зарубежной публике.

Мастера работают в традиционных жанрах: Тамара предпочитает пейзаж, натюрморт, Юрий - одно- или двухфигурные камерные композиции. На языке понятном для многих, они говорят о человеке, его мире, живущем вокруг, стоит только протянуть руку. Творчество художников близко человеку, простые вещи оказываются самыми важными, одухотворенными лиризмом и созерцательностью. Творчество в классической традиции означает для союза Астапченко уверенное мастерство, стремление выразить гармонию, как выражение мира и отсутствие стремления к эпатажу. Работы воронежских художников говорят о простых и важных понятиях: гармония, красота, человечность. В экспозиции около 40 произведений живописи, графики, скульптуры.